Trabalho infantil

Prefeitura promove workshop sobre direitos de crianças e adolescentes em situação de mendicância

15/06/2023 | 20:00 | 46

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), reuniu, nesta quinta-feira (15), profissionais do Sistema de Garantia de Direitos do Município para um workshop que trouxe o tema ‘Mendicância não traz dignidade’. O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. A ação faz parte do lançamento da Campanha do 12 de junho, que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.

“Neste mês de junho, nós intensificamos as ações de sensibilização da população por causa da campanha contra o trabalho infantil, mas o combate à violação dos direitos da criança e do adolescente é uma missão diária dos nossos serviços. Principalmente na atuação conjunta com outras políticas para combater a situação de mendicância”, afirmou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha.

Participaram do workshop o representante do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente (Fepeti), Tiago Bastos; a diretora da Assistência Social, Benicleide Silvestre; o conselheiro tutelar, Lázaro Joaquim; a coordenadora da PSEMC, Katiana Cavalcante; as técnicas das Aepeti-JP, Cleide Freire e Leni Monteiro; e o chefe de Infraestrutura Turístico, Vinícius Brito.

Tiago Bastos, coordenador do Aepeti Paraíba e vice-coordenador do Fepeti-PB, ressaltou a importância do trabalho em rede com o poder público, para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. “O fórum é um articulador neste processo e é fundamental a nossa participação. Esse evento é de extrema importância para que os trabalhadores do Suas, e das redes de proteção, identifiquem de maneira fácil se uma criança está sendo subutilizada para o trabalho infantil. A mendicância infelizmente está enraizada na nossa sociedade, com uma visão de que é melhor a criança estar trabalhando do que pedindo dinheiro na rua, ou até roubando. Mas essa situação não agrega em nada na saúde, no lazer, ou na educação dessa criança. Ao contrário, tira os seus direitos”, destacou.

A programação do workshop incluiu a apresentação do conceito de mendicância, como sendo uma das piores formas de trabalho infantil, pelas técnicas de referência das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti-JP), Cleidy Freire e Leni Moteiro. Na sequência, houve uma roda de diálogo mediada por Vinícius Brito, com participação de Lázaro Joaquim, de Benicleide Silvestre e de Tiago Bastos.

Campanha – A Prefeitura de João Pessoa segue com ações de abordagem social, durante o mês de junho, com material informativo de combate ao trabalho infantil, flashmob e caminhada alusiva à campanha. Por meio das ações articuladas entre as Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania, de Desenvolvimento Social (Sedes), de Turismo (Setur), e de Educação e Cultura (Sedec), além do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, Conselhos Tutelares, e os representantes das Redes de Debate e Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

21/06 (15h) – Ações de sensibilização nas portas de supermercados, farmácias, restaurantes e outros estabelecimentos, na região da praia, assim como um flashmob com material informativo nos cruzamentos próximos ao Busto de Tamandaré.

29/06 (16h) – Encerramento da campanha com uma caminhada alusiva na orla. Do Boco Moco, em Cabo Branco, até o Busto de Tamandaré. Além das abordagens sociais com material informativo e a apresentação do grupo Tambores do Projeto Cristiane Volpi que se apresenta no início da caminhada.