Semob-JP divulga esquema de trânsito para Corrida do Natal

Para garantir a segurança viária do evento esportivo Corrida do Natal, que vai ser realizado neste sábado (16), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) preparou um esquema especial de trânsito com o balizamento e orientação para os participantes.

A concentração do evento será as 20h e a largada dos atletas às 20h30, saindo do Parque Solon de Lucena (Lagoa). Eles passarão pelas seguintes vias: avenidas Getúlio Vargas, Corálio Soares de Oliveira, Dom Pedro I, Maximiano Figueiredo, depois vão por todo corredor Epitácio Pessoa até chegar ao Busto de Tamandaré, onde ocorrerá o encerramento da prova.

De acordo com superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, será um momento especial e atípico por ser à noite com agentes de mobilidade permanecendo em alerta. “Vamos garantir a segurança viária aos participantes do evento e dos demais usuários das vias públicas. A estratégia será liberar os bloqueios à medida que os atletas forem passando”, explicou.

Corrida e Caminhada Sest Senat – A partir das 5h deste domingo (17), agentes da Semob-JP vão realizar o monitoramento e os desvios para manter a ordem no fluxo de veículos e a segurança viária dos participantes e usuários no circuito Corrida e Caminhada do Sest Senat. A prática esportiva vai ter o percurso de 5 km e 10 km saído do Busto de Tamandaré seguindo a avenida e ladeira do Cabo Branco, virando à direita pela João Cirilo da Silva, voltando novamente pela Avenida Cabo Branco, retornando ao Busto de Tamandaré.