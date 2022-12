Botafogo-PB enfrenta ABC em amistoso de pré-temporada

Compartilhe















O Botafogo-PB recebe o ABC na manhã desta sexta-feira, no centro de treinamento do Belo, a Maravilha do Contorno. O confronto acontece às 9h. Para os botafoguenses, esse será o terceiro teste de pré-temporada. Antes, o Alvinegro da Paraíba venceu o CSP em duas oportunidades.

Já o ABC faz o seu primeiro amistoso de pré-temporada. Os dois voltam a se enfrentar em novo amistoso na quarta-feira que vem, dessa vez em Natal, no Estádio Frasqueirão, casa do Mais Querido.

O ABC entra em campo oficialmente pela temporada do ano que vem no dia 12 de janeiro, quando começa o Campeonato Potiguar, diante do Força e Luz. Já o Botafogo-PB já tem uma decisão no dia 5 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste, contra o Retrô.

TJDF-PB rebaixa Femar da 2ª divisão do Paraibano por escalação irregular, e Spartax escapa de queda

O jogo entre Botafogo-PB e ABC nesta sexta-feira não terá a presença da torcida. A ideia da diretoria do Belo era fazer a partida no Estádio Almeidão, mas o local segue sem os laudos de segurança atualizados. Com isso, o clube preferiu fazer o amistoso na Maravilha e sem vender ingressos.

