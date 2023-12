SESSÃO DA TARDE SINOPSE DOS FILMES DESSA SEMANA 11 A 15/12

Por MRNews



Sessão da Tarde: Filmes para Encantar a Semana de 11 a 15 de Dezembro

Com a chegada do meio de dezembro, a Sessão da Tarde da TV Globo preparou uma seleção especial para todos os gostos. Além dos clássicos filmes de Natal, há opções com super-heróis, animações e histórias emocionantes. Confira a programação da semana de 11 a 15 de dezembro e aproveite momentos cinematográficos em família.

1. “Um Natal Quase Perfeito” (11/12)

No primeiro Natal após a perda da esposa, o patriarca da família Meyers reúne os filhos com o desejo de passarem cinco dias juntos sem brigas. Uma história emocionante que promete aquecer os corações na época mais festiva do ano.

2. “X-Men: O Confronto Final” (12/12)

Os X-Men enfrentam sua própria evolução quando Jean Grey, agora possuída pela Fênix Negra, se torna uma ameaça. Com novos recrutas e desafios, a batalha entre mutantes promete ação intensa e reviravoltas emocionantes.

3. “Mesma Hora, No Próximo Natal” (13/12)

Circunstâncias conspiram para separar um jovem casal durante a visita anual de Natal ao Havaí. Uma história de amor e desafios que tocará o público com seus momentos emocionantes.

4. “10 Horas Para O Natal” (14/12)

Cansados das noites de Natal após a separação dos pais, os irmãos Julia, Miguel e Bia planejam reunir a família e celebrar a chegada do Papai Noel. Uma comédia cativante cheia de aventuras e risadas.

5. “A Fuga Das Galinhas” (15/12)

Na década de 50, na fazenda em Yorkshire, a galinha Ginger busca escapar do destino trágico que os donos planejam para ela e suas amigas. Com a ajuda do galo Rocky, uma história divertida sobre coragem e amizade.

Não perca essas emocionantes exibições na Sessão da Tarde e aproveite momentos alegres e envolventes com a programação especial de dezembro na TV Globo.

*Observação: As informações sobre datas e horários reais devem ser verificadas na grade de programação da TV Globo.*