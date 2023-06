Descoberta de talentos

Aluna de ginástica artística do ‘Campeões do Amanhã’ conquista três medalhas nos Jogos Escolares da Paraíba

27/06/2023 | 16:30 | 30

A aluna de ginástica artística Jhennyffer Souza, que integra o projeto ‘Campeões do Amanhã’, da Prefeitura de João Pessoa, conquistou na última semana três medalhas na etapa estadual de 15 a 17 anos dos Jogos Escolares. No evento disputado na sala de ginástica do Unipê, na Capital, ela foi ouro na trave de equilíbrio e obteve duas pratas no salto sobre a mesa e nas paralelas assimétricas.

“Foi muito divertido fazer o que sempre quis. Mesmo com todos os obstáculos, eu vou continuar me dedicando a esse esporte que traz muita paz para mim. Foi minha primeira experiência em uma competição e achei muito desafiadora. Sair com essas premiações me dá mais ânimo para continuar”, comemorou Jhennyffer Souza.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Kaio Márcio, comemorou o desempenho de Jhennyffer e destacou que um dos objetivos do projeto ofertado de forma gratuita para a população é esse. Além da ginástica artística, a Prefeitura tem mais 13 modalidades sendo disponibilizadas para a população.

O ‘Campeões do Amanhã’ conta também com basquete, canoagem olímpica, canoagem oceânica, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, natação, polo aquático, triathlon, vôlei e vôlei de praia. Cerca de 4.500 alunos da Rede Municipal de Ensino são beneficiados com o programa.

“Essa é a nossa meta. Não incentivamos apenas o esporte, mas também buscamos descobrir talentos. Jhennyffer é um desses talentos que estão surgindo em nossa cidade. Primeira vez disputando uma competição desse porte e já saindo vitoriosa. Agora vai ter a oportunidade de disputar a etapa nacional. Ficamos felizes com o que ela alcançou. Parabenizo também os professores e os pais por serem incentivadores”, afirmou Kaio Márcio.

Como participar – As aulas são na sala de ginástica do Unipê, em Água Fria, na terça-feira e na quinta-feira, das 9h às 10h. Já na segunda, quarta e sexta, o projeto funciona das 15h às 16h. Para fazer parte da escolinha, precisa apenas ir até ao local no dia e no horário do treino. É necessário levar documento de identificação com foto do aluno e do responsável e ainda um comprovante de residência de João Pessoa.