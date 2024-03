Pacientes e equipe do Instituto Cândida Vargas celebram Dia da Mulher com atividades especiais

O Instituto Cândida Vargas (ICV) celebrou o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), com uma série de atividades especiais para homenagear pacientes e profissionais. Como parte das comemorações, foi servido um almoço e entregue brindes. Ainda teve uma serenata ao som do violino de Lívia Braz e Laura Porto, que visitaram as enfermarias.

“Foi um momento especial, onde celebramos o Dia da Mulher direcionado tanto às profissionais quanto às usuárias de nossa maternidade. É uma maneira de expressarmos nosso compromisso e cuidado com cada mulher que faz parte de nosso espaço”, disse Marina Wanderley, gerente administrativa do ICV.

Lígia da Silva Monteiro, que faz parte da equipe do ICV, ressaltou a relevância da ação, que teve a participação do setor do Serviço Social. “Achei significativa a homenagem proporcionada pela direção ao recebermos uma lembrancinha ao som de violino neste dia tão especial”, afirmou.

A paciente Maria das Neves da Silva também elogiou a programação especial pelo Dia da Mulher. “Hoje, como foi o Dia Internacional da Mulher, foi a melhor coisa que aconteceu para nós internas. Receber uma linda homenagem foi muito importante para nós”, destacou.

Exames – A programação em homenagem ao Dia da Mulher se estendeu no laboratório, onde foi oferecido agendamento de exames para as colaboradoras do ICV. Os exames foram glicemia, colesterol total, HDL, triglicerídeos e hemograma.

Para ampliar ainda mais os serviços em homenagem às mulheres, o Instituto Cândida Vargas ofereceu, no ambulatório, citologia oncótica em livre demanda. “Essas iniciativas reforçam o compromisso do Instituto Cândida Vargas em proporcionar cuidados abrangentes e celebrar a importância da mulher na comunidade, não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias do ano”, disse o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

As funcionárias também foram beneficiadas com a oferta de exames de ultrassom, a exemplo da ultrassonografia mamária. Nos dias 15, 22 e 29 de março, às sextas-feiras, também terão 15 vagas disponíveis para exames. Essa iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar das colaboradoras, proporcionando acesso facilitado a exames preventivos essenciais.

Programação – As atividades do Mês da Mulher seguem no dia 14 com uma ação de beleza; e no dia 25 será ministrada uma palestra sobre sexualidade. O ICV promoverá ainda as oficinas ICVio, ação destinada aos profissionais de saúde com o objetivo de treiná-los no atendimento às vítimas de violência. As duas turmas estão marcadas para os dias 21 e 27 de março.