Cerest promove ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho

Para abrir a programação, o Cerest realizará uma ação de promoção à saúde com serviços como atividades físicas do programa Saúde em Movimento, práticas integrativas e complementares, vacinação, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos para ISTs e distribuição de preservativos. A ação acontece nesta quarta-feira (10), das 8h às 11h30, no Centro Administrativo Municipal (CAM). No mesmo dia, a partir das 9h, no auditório do CAM, a psicóloga Anne Carolina de Lucena ministrará uma palestra com o tema ‘Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: promovendo a saúde dos (as) trabalhadores (as).

Ainda na quarta-feira, das 8h às 11h, o Cerest realizará uma palestra sobre saúde do trabalhador para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux. Na quinta (11), das 8h às 11h, a equipe do serviço vai promover uma capacitação para os trabalhadores da Atenção Básica do município de Santa Rita. Já no dia 16, das 13h às 16h, haverá uma capacitação sobre notificação de agravos à saúde do trabalhador para profissionais de Atenção Básica, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), policlínicas e hospitais do município de Bayeux.

Ao longo do mês, a equipe do Cerest visitará as policlínicas municipais de João Pessoa apresentando aos usuários em sala de espera os serviços oferecidos ao trabalhador. A programação será encerrada no dia 26 de abril, com uma ação de promoção à saúde no Parque Solon de Lucena, das 8h às 12h, para trabalhadores em geral.

Serviço – O Cerest João Pessoa oferece assistência a pacientes oriundos de 64 municípios, que integram a 1ª macrorregião da Paraíba contando com o atendimento dos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais, dispondo de escuta qualificada sobre a história de trabalho e a história da doença. Se confirmado o nexo causal entre a doença e o trabalho, é emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), parecer e laudo médico para fins de direitos do trabalhador, no âmbito da Previdência Social ou da Justiça do Trabalho.

Quem necessitar dos serviços do Cerest, mesmo que não seja uma denúncia, pode marcar uma consulta através do telefone (83) 3213-7638 ou ir diretamente à sede, localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe. No dia da consulta, o usuário precisa levar documentos pessoais como RG, CPF, Cartão SUS, além de atestados, laudos e pareceres médicos precedentes.