Vacina da dengue começa a ser aplicada no SUS em fevereiro – Jornal da Paraíba

A vacina contra a dengue vai estar disponível na rede pública de saúde do Brasil a partir de fevereiro, segundo informou o Ministério da Saúde (MS), após uma reunião ocorrida na segunda-feira (15). Conforme o órgão, a previsão é de que a campanha de vacinação inicie priorizando o público alvo de 6 a 16 anos, que vão receber duas doses da vacina Qdenga. No total, cerca de 6 milhões de vacinas vão estar disponíveis para o país, e a expectativa é vacinar 3 milhões de brasileiros.

De acordo com o secretário adjunto de atenção primária do MS, Felipe Proenço, a escolha do público alvo se deve a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). “O que se tem de estudo da vacina, é sobre buscar a faixa etária em que mais conseguimos evitar internações e, com isso, quebrar o ciclo de transmissão. No caso, o órgão verificou que essa faixa etária de crianças e adolescentes é a que mais tem riscos de se internar, por isso é público alvo neste momento”, explica.

O Ministério da Saúde ainda não definiu a quantidade de doses que vão ser distribuídas para cada estado, pois a reunião que vai definir o cronograma e a quantidade de doses está prevista para o dia 25 de janeiro. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue na rede pública, porém ainda sofre com o desafio da quantidade baixa de doses.

“A empresa que fabrica esta vacina tem uma limitação acerca da quantidade de doses a ser entregue, por isso que, além da vacinação, é importante que a população continue mobilizada a evitar a proliferação dos mosquitos, evitando água parada”, disse Proenço.

A Qdenga é desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2023, e incorporado ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

A Takeda informou que consegue entregar, de fevereiro a novembro de 2024, até cerca de 5 milhões de doses, mas o número é menor em volume de pessoas imunizadas, uma vez que a vacina prevê duas doses para completar o ciclo.

Como funciona a vacina da dengue Qdenga?

A vacina Qdenga age por meio de vírus vivos atenuados da dengue. No caso, ela funciona induzindo respostas imunológicas da pessoa vacinada contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Quem pode se vacinar com a vacina da dengue Qdenga?

Segundo a Anvisa, a Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos, porém o público alvo inicial vai ser de pessoas de 6 a 16 anos. No momento, ainda não foram feitos estudos para avaliar a eficácia da vacina em pessoas com mais de 60 anos.

Podem se vacinar com a vacina da dengue Qdenga tanto pessoas que já tiveram dengue quanto quem nunca foi infectado.

As únicas pessoas que não podem tomar a vacina da dengue são as que têm alergia a algum dos componentes da vacina, quem tem o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora, gestantes e lactantes.

Qual a reação da vacina da dengue Qdenga?

De acordo com os estudos clínicos realizados, as pessoas podem ter reação leve ou moderada da vacina da dengue Qdenga. Geralmente os sintomas podem aparecer a partir de dois dias após a injeção, e podem durar de 1 até 3 dias.

Apesar das reações, o imunizante continua sendo indicado para o público alvo correto.

As principais reações da vacina Qdenga são: dor no local da injeção, dor de cabeça, dor muscular, vermelhidão no local da injeção, mal-estar, fraqueza e febre. A reação é menos frequente após a segunda dose.