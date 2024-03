Economista paraibano colabora em livro de Paulo Guedes sobre gestão econômica no governo Bolsonaro

O economista paraibano Erik Figueiredo contribuiu com a escrita de duas seções de um livro coordenado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. O livro, intitulado “Política Econômica no período 2019-22: Consolidação Fiscal e Reformas Pró-Mercado para Aumento da Produtividade”, visa contar as ações econômicas do Governo Federal na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A publicação da obra deve acontecer nas próximas semanas. Além de Guedes, o livro conta com autoria de Adolfo Sachsida (ex-Ministro de Minas e Energia; e ex-Secretário de Política Econômica), e reúne a colaboração de profissionais que ocuparam posições fundamentais na equipe econômica da gestão anterior.

Erik Figueiredo, que foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no governo anterior, expressou satisfação com o convite de Paulo Guedes e, em contato com a CBN Paraíba, explicou que o objetivo do livro é que contar a história da política liberal implementada no Governo anterior.

“Vamos contar ao povo brasileiro a história de políticas de fato liberais, que buscaram a redução de impostos, redução da carga tributária, do tamanho do governo na economia e que foram ou estão sendo largamente revertidas”, disse Érik.

Erik também foi subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia e suplente do ministro da Economia no Conselho da Previdência Social. Após sua saída do Governo Federal, o paraibano foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado para assumir a direção do Instituto Mauro Borges, órgão que subsidia o Governo de Goiás na elaboração de políticas públicas.

Em uma publicação feita no Linkedin, o ex-ministro Adolfo Sachsida escreveu sobre a expectativa para o lançamento do livro e adiantou que a obra terá 11 capítulos. “O ministro Paulo Guedes e eu procuramos retratar da melhor maneira possível nossa estratégia de política econômica, seus fundamentos teóricos e sua materialização em medidas legislativas”, disse.