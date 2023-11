Petra Desconfia de Agatha e age contra Hélio

Por MRNews



No retorno de Petra a Nova Primavera, a atmosfera se torna tensa, indicando que segredos sombrios permeiam a família La Selva em Terra e Paixão. A filha de Irene, interpretada por Debora Ozório, decide compartilhar suas inquietações com Hélio, vivido por Rafa Vitti, ao perceber as atitudes recentes de Agatha, interpretada por Eliane Giardini.

A entrada de Agatha na família La Selva desencadeou eventos misteriosos, levantando suspeitas mesmo entre aqueles que confiavam plenamente na vilã, sem conhecer seu verdadeiro caráter.

Segundo Lucian Omori, do Diário 24h, o retorno de Petra tornou-se crucial para o enredo, apresentando um novo desafio para os planos nefastos que em breve serão postos em prática.

A filha de Antônio começa a duvidar da suposta bondade de Agatha diante da comunidade, suspeitando das reais intenções da vilã em relação ao fazendeiro. Petra desabafa abertamente na presença de Hélio, revelando suas preocupações.

É importante destacar que Petra não tem conhecimento de que suas suspeitas são precisas, mesmo com a vida de Antônio em perigo. A ex-detenta desconhece a crueldade de Agatha, que planeja atentar contra a vida do marido, envenenando-o aos poucos.

Até Angelina testemunha Agatha adicionando uma erva misteriosa à bebida do produtor rural, evidenciando que a presença da vilã coloca todos em situação de perigo em Terra e Paixão. A trama promete reviravoltas emocionantes, mantendo os telespectadores ansiosos pelos desdobramentos futuros.

Resumo Semanal da Novela “Terra e Paixão”: De 13 a 18 de Novembro de 2023

Capítulo 163:

Kaluanã afirma a Caio que não sabe quando a memória de Vinícius voltará.

Agatha se sente humilhada por Caio.

Irene é aconselhada por Petra a sair de casa.

Vinícius concorda em avisar à polícia que está vivo.

Aline e Caio sugerem que Vinícius fique na aldeia, sob proteção policial.

Irene e Antônio concordam com o divórcio.

Gladys avisa Graça sobre a intenção de Irene de comprar a casa da família.

Aline comemora ao ser informada que pode permanecer nas terras de Rodrigo até a nova audiência.

Capítulo 164:

Caio teme as possíveis ações de Antônio contra Aline.

Vinícius teme descobrir quem realmente é.

Vinícius toma banho de rio com Iraê.

Ramiro observa Vinícius e descobre que está vivo.

Hélio critica Agatha, e Luigi ouve Ramiro revelar a Antônio que Vinícius está na aldeia.

Marino ajuda Jurecê a enganar Antônio.

Antônio repreende Ramiro por mentir sobre Vinícius.

Luigi estranha a atitude de Hélio terminar o relacionamento com Petra.

Antônio observa Irene chorando.

Capítulo 165:

Angelina teme Irene.

Anely desconfia de Hélio ser filho de Agatha.

Agatha pede ajuda a Hélio para recuperar bens de sua família.

Irene e Antônio assinam o divórcio.

Agatha finge concordar com as investidas de Angelina para garantir sua aliança.

Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa.

Irene planeja enviar um caixão de presente a Agatha durante o casamento rival.

Capítulo 166:

Agatha não se abala com o presente de Irene.

Irene é repreendida por Petra.

Hélio se arrepende e volta a namorar Petra.

Agatha descobre a tentativa de sedução de Berenice e a expulsa da mansão.

Petra se entrega a Hélio.

Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, declarando amor por Danielzinho.

Marino desconfia que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa.

Capítulo 167:

O chá calmante de Agatha faz efeito em Antônio.

Jussara aconselha Aline a contar a verdade a Caio.

Gladys propõe a Andrade uma relação.

Agatha se oferece para ajudar Petra a conquistar Hélio.

Hélio nega ser cúmplice de Agatha.

Antônio e Agatha preparam uma armadilha para Aline.

Capítulo 168:

Marino avisa a Antônio que será responsabilizado por qualquer coisa contra Aline.

Aline enfrenta Antônio e seus capangas.

Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas.

Agatha flagra Aline com uma arma dada por Gentil.

Ramiro leva Aline à força para um local ermo.

Caio ameaça Antônio.

Aline enfrenta Antônio e chora ao chegar em casa.

Agatha defende Antônio e flagra Aline guardando uma arma.

Os resumos estão sujeitos a alterações conforme a edição da novela.