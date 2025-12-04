Energisa abre mais de 30 vagas para jovem aprendiz; veja como se inscrever

Energisa abre mais de 30 vagas de jovem aprendiz.. Jovem aprendiz da Energisa durante trabalho. Foto: Energisa/Divulgação.

A Energisa Paraíba abriu 34 vagas de jovem aprendiz em João Pessoa, voltadas para candidatos de 18 a 22 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (5), por meio do site oficial do grupo.

As vagas de jovem aprendiz da Energisa também são abertas para candidatos com deficiência de todas as idades. O Jornal da Paraíba reuniu, abaixo, as principais informações sobre as vagas.

Critérios para vagas de jovem aprendiz da Energisa

Entre os critérios para ocupar as vagas de jovem aprendiz da Energia estão: ter ensino médio completo, disponibilidade no horário da tarde de segunda a sexta-feira e, no caso de candidatos homens, apresentação do comprovante de reservista.

Como se inscrever

Os interessados nas vagas de jovem aprendiz devem acessar o portal de inscrições do site da Energisa, selecionar a opção “Programa de Aprendizagem” no estado correspondente e preencher as informações solicitadas.

O acompanhamento do processo será feito pelo e-mail informado durante o cadastro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site.