João Azevêdo inspeciona obras da Ponte do Futuro e destaca importância do investimento para a Região Metropolitana de João Pessoa

O governador João Azevêdo realizou, nesta quinta-feira (17), visita técnica às obras de construção do Complexo Rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena – a Ponte do Futuro, cujos investimentos somam R$ 465,5 milhões de recursos próprios do estado.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da obra para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de João Pessoa. “Para nós, essa é uma das principais obras do Governo do Estado e nós sabemos do benefício que ela trará para a região. Os serviços estão no ritmo acelerado, temos frente de obras em Cabedelo e em Santa Rita, já com equipamentos na Ilha Stuart, e esperamos que em breve a população esteja utilizando esse trecho”, frisou.

Ponte do Futuro – As obras têm início no quilômetro 9,64 da BR-230, na estrada de Cabedelo. O projeto consiste na construção de duas pontes. A primeira terá uma extensão de 2,1Km, e ligará a BR-230 à BR-101 Norte, e terá pista de 7,2 m, pista de passeio com 3,3 m, ciclovia de 2,5 m e acostamento de 2,5 m. A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea de 40 m e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 420 m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O complexo rodoviário também contará com um prolongamento da PB-011, de Forte Velho a Lucena, com 11,2 Km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 até o entroncamento da BR-101, com extensão de 500 m.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem.

A visita técnica foi acompanhada pelo secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, e pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira.