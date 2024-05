Escolas da Rede Municipal recebem kits modernos de equipamentos para laboratórios de Ciências

A Secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), está entregando nas escolas da Rede Municipal de Ensino o que há de mais moderno em equipamentos para laboratório de Ciências. Na manhã desta quarta-feira (29), a entrega aconteceu na Escola Municipal Oscar de Castro, no bairro Cruz das Armas.

“Essa é mais uma grande conquista da rede de educação de João Pessoa. É com grande satisfação que nós estamos fazendo essa entrega. São equipamentos que poucas escolas privadas e até mesmo laboratório de ensino de universidades têm. Nos próximos dias estaremos inaugurando o primeiro laboratório de Ciências totalmente equipado. Esse espaço agora está provido com o que existe de melhor no campo do ensino de Ciência dos laboratórios. Foi um projeto pensado e planejado com muito zelo, com muito cuidado, e o mais importante, com a participação, a consulta de professores que atuam nesse componente curricular na Rede Municipal de Ensino”, afirmou a secretária de Educação, América Castro.

Os kits são compostos de microscópios digitais de alta potência, tubos de ensaio, conjunto de reagentes, balança de precisão digital, conjunto de lâminas, esqueleto humano em resina plástica rígida, fogareiro portátil à álcool, kit de circuito elétrico de Física, lâmpada luz negra, entre dezenas de outros equipamentos.

“O que nós podemos assegurar é que a Rede está recebendo um laboratório de Ciência extremamente moderno, que caminha a orientação pedagógica para potencializar o trabalho de alfabetização científica na prática. Cada prática experimental do campo de Ciências ela vai ter a sua finalidade, dependendo do ano escolar. Estamos, neste primeiro momento, organizando esses espaços, realizando formação com os professores. Vamos trabalhar na perspectiva de disponibilizar também uma orientação pedagógica com a contribuição dos professores da própria Rede para podermos então fazer o uso adequado, o uso pedagógico, o uso que potencialize a aprendizagem”, disse a diretora da Degef, Profª. Drª. Clévia Carvalho.

Os kits vão proporcionar para os professores e alunos práticas experimentais no campo das Ciências Naturais. O coordenador da Sedec no campo da Ciências da Natureza, João Justino Barbosa, falou sobre a conquista.

“Vamos conseguir, a partir de agora, ter a possibilidade de contar com instrumentos que vão trazer para os alunos da nossa Rede, e para os profissionais, para os professores de Ciências, outros componentes curriculares que vierem a ocupar esse espaço, a possibilidade de alcançar um nível nunca antes imaginável. Como também sou professor da Rede, avalio que é um momento de felicidade contribuir com esse projeto. E está acontecendo. Veio todo um processo de planejamento, de pesquisa, e agora estamos em um momento da prática, que é muito importante para o ensino de Ciência”, disse João Justino.

O coordenador de Ciências também falou que imagina o laboratório cheio de alunos manuseando os equipamentos. “É uma cena bem, digamos assim, esperançosa porque você traz isso para pessoas que dependem da Educação pública de qualidade. Imagine crianças olhando em microscópio, realizando experimentos químicos, experimentos de Física Elétrica, que também está no nosso organizador curricular. É um momento esperançoso, de realização”, conclui.