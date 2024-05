PALPITES Grêmio x The Strongest Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (29/05), ESCALAÇÕES

O jogo entre Grêmio x The Strongest acontece Hoje (29/05) às 19 hs. O mandante da partida Grêmio QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palpite

Grêmio 3 x 0 The Strongest

ao vivo aqui Libertadores 2024

Grêmio x The Strongest: Guia Completo da Partida da Libertadores

Grêmio e The Strongest se enfrentam nesta quarta-feira, 31 de maio de 2024, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Este confronto é válido pela sexta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores. A Redação do ge acompanhará todos os lances em tempo real.

Onde Assistir

– **Transmissão ao vivo**: ESPN e Star+.

– **Tempo Real**: ge acompanha todos os lances da partida (clique [aqui](https://ge.globo.com) para acompanhar).

Situação dos Times no Grupo C

O Grêmio está em uma situação complicada no grupo, ocupando a última posição com três pontos. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o time teve partidas adiadas e precisou treinar em São Paulo, escolhendo Curitiba como sede para seus próximos jogos. Apesar da posição desfavorável, o time gaúcho ainda tem duas partidas por disputar além desta rodada.

Por outro lado, o The Strongest já garantiu sua vaga nas oitavas de final. Líder do grupo com 10 pontos, o time boliviano pode confirmar o primeiro lugar sem depender dos jogos atrasados do Grêmio. Além disso, The Strongest vem de uma sequência invicta de seis partidas e lidera o campeonato nacional junto com o Bolívar.

Prováveis Escalações

Grêmio – Técnico: Renato Gaúcho

Renato Gaúcho expressou preocupação com a parte física e mental de seus jogadores devido ao período de inatividade e à situação no Rio Grande do Sul. Villasanti está suspenso, e Dodi deverá ocupar seu lugar. Reinaldo retorna após se recuperar de lesão no joelho direito.

– **Provável escalação**: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa.

– **Desfalques**: Villasanti (suspenso); Geromel, Mayk, Mila, Pavon, Jhonata Robert e André Henrique (lesionados).

– **Pendurados**: Cristaldo.

The Strongest – Técnico: Ismael Rescalvo

O time boliviano chega embalado e com força máxima, buscando garantir a primeira colocação do grupo. Mesmo com alguns desfalques, Rescalvo deve adaptar seu time para enfrentar o Grêmio.

– **Provável escalação**: Viscarra; Caire, Jusino, Aimar e Enoumba; Quiroga, Ursino, Joel Amoroso, Ortega e Ramallo; Triverio.

– **Desfalques**: Diego Wayar, Bustos, Daniel Lino e Arrascaita (lesionados); Sotomayor (seleção).

– **Pendurados**: Daniel Lino.

Arbitragem

– **Árbitro**: Andrés Matonte (URU)

– **Assistente 1**: Carlos Barreiro (URU)

– **Assistente 2**: Horacio Ferreiro (URU)

– **Quarto árbitro**: Anahí Fernández (URU)

– **VAR**: Carlos Orbe (EQU)

Conclusão

Este jogo é crucial para o Grêmio, que busca melhorar sua posição no grupo e manter as esperanças de avançar na competição. Já o The Strongest, com a vaga garantida, joga para assegurar a liderança do grupo. A partida promete ser emocionante e decisiva para os rumos dos dois times na Libertadores. Não perca!

—

Fique atento às atualizações e acompanhe todos os lances dessa partida decisiva.

