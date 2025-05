Presidente da Câmara de Prata, vereador Pedro Estevão morre em acidente na BR-412

(Foto: Divulgação)

O presidente da Câmara Municipal de Prata, o vereador Pedro Estevão (Republicanos), morreu no fim da tarde deste domingo (11) vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-412, nas proximidades da cidade de Monteiro, no Cariri paraibano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo do parlamentar colidiu frontalmente com outro carro. Pedro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. As causas ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Figura de grande relevância na política de Prata, Pedro Estevão exercia atualmente o seu nono mandato como vereador, tendo sido reeleito em 2024 com 281 votos conquistados.

No último dia 1º de janeiro foi eleito como presidente da Câmara Municipal da cidade. As informações sobre o seu velório e sepultamento devem ser divulgadas em breve.

Associação dos Municípios do Cariri lamenta morte do vereador

Em nota divulgada na noite deste domingo, a Associação dos Municípios do Cariri da Paraíba (AMCAP), lamentou a morte do parlamentar. O presidente da associação, o prefeito de São João do Tigre, Márcio Alexandre Leite, destacou a “dedicação de Pedro durante vários mandatos”

Confira a nota na íntegra:

“Recebemos com muita tristeza o falecimento do vereador Pedro Estevão, que nos pegou de surpresa no final da tarde deste domingo. Nosso mais profundo pesar aos amigos, familiares e munícipes de Prata. Pedro Estevão deixa um legado de serviços prestados em Prata, tendo se dedicado a vida pública por vários mandatos”.

*MATÉRIA EM ATUALIZAÇÃO

Texto: Pedro Pereira