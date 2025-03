Confiança x Sampaio Corrêa , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Confiança x Sampaio Corrêa é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 19 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Confiança que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por gazetadesergipe.com.br

Confiança x Sampaio Corrêa: Onde Assistir, Livescore e Estatísticas (19/03/2025)

O Confiança recebe o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (19/03), às 19h (horário de Brasília), pela Copa do Nordeste Superbet. O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando somar pontos na fase de grupos do torneio regional.

Como chegam as equipes?

Confiança

O Dragão vem de uma sequência irregular, alternando vitórias e derrotas nas últimas partidas. Na rodada anterior, goleou o Falcon por 3 a 0 no Campeonato Sergipano, mas foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceará nos pênaltis.

Últimos cinco jogos do Confiança:

✅ Confiança 3×0 Falcon (15/03) – Campeonato Sergipano

❌ Ceará 3×2 Confiança (12/03) – Copa do Brasil

✅ Falcon 1×2 Confiança (08/03) – Campeonato Sergipano

❌ Dorense 2×1 Confiança (01/03) – Campeonato Sergipano

✅ Parnahyba 0x5 Confiança (26/02) – Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa

A Bolívia Querida não vive um bom momento. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos e precisa urgentemente de uma vitória para se recuperar. A última derrota foi para o Maranhão no Campeonato Maranhense.

Últimos cinco jogos do Sampaio Corrêa:

❌ Maranhão 1×0 Sampaio Corrêa (15/03) – Campeonato Maranhense

❌ Sampaio Corrêa 1×2 Imperatriz (09/03) – Campeonato Maranhense

🔄 Sampaio Corrêa 1×1 Náutico (06/03) – Copa do Nordeste

❌ Sampaio Corrêa 0x1 Juazeirense (26/02) – Copa do Nordeste

❌ Tuna Luso 1×0 Sampaio Corrêa (19/02) – Copa do Nordeste

Retrospecto recente entre Confiança e Sampaio Corrêa

Nos últimos cinco confrontos diretos, o equilíbrio prevaleceu. O último jogo aconteceu pela Série C em agosto de 2024, com vitória do Sampaio Corrêa por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos:

24/08/24 – Sampaio Corrêa 1×0 Confiança – Série C

– Série C 17/09/21 – Confiança 2×0 Sampaio Corrêa – Série B

– Série B 19/06/21 – Sampaio Corrêa 3×1 Confiança – Série B

– Série B 19/01/21 – Confiança 0x1 Sampaio Corrêa – Série B

– Série B 21/10/20 – Sampaio Corrêa 1×3 Confiança – Série B

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam o Confiança como favorito para vencer em casa.

Betano.br : Confiança (2.02) | Empate (3.20) | Sampaio Corrêa (3.65)

: Confiança (2.02) | Empate (3.20) | Sampaio Corrêa (3.65) BetEsporte : Confiança (2.06) | Empate (3.35) | Sampaio Corrêa (3.75)

: Confiança (2.06) | Empate (3.35) | Sampaio Corrêa (3.75) Estrelabet : Confiança (2.00) | Empate (3.25) | Sampaio Corrêa (3.66)

: Confiança (2.00) | Empate (3.25) | Sampaio Corrêa (3.66) Superbet.br: Confiança (1.97) | Empate (3.25) | Sampaio Corrêa (3.70)

Onde assistir Confiança x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de streaming de apostas, como bet365, para usuários cadastrados que tenham saldo na conta ou tenham feito uma aposta recente. Além disso, será possível acompanhar o livescore e as principais estatísticas em tempo real pelo Flashscore.

Palpite para Confiança x Sampaio Corrêa

O Confiança chega mais embalado, jogando em casa e com um desempenho mais consistente na temporada. O Sampaio Corrêa, por outro lado, vem de uma sequência negativa e terá dificuldades.

Palpite: Vitória do Confiança (2.06) | Abaixo de 2.5 gols (1.70)

Fique ligado para mais notícias e atualizações sobre a Copa do Nordeste Superbet!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.