Artigos natalinos

Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de mais de R$ 728,00 no preço da árvore de Natal

11/11/2022 | 12:00 | 17

O consumidor pessoense que pretende antecipar as compras de árvore de Natal e de artigos decorativos para deixar a casa no clima das festas de final de ano, deve consultar a pesquisa de preços desses produtos já que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontrou nas lojas da Capital uma diferença de R$ 728,81 no preço da árvore de Natal verde de 1,80 cm completa com enfeites, oscilando entre R$ 1.336,09 (Mix Decor – Centro) e R$ 2.064,90 (Atacadão dos Presentes – BR-230), com variação de 53,55%. Confira a pesquisa clicando aqui.

O levantamento do Procon-JP coletou preços de 264 itens em 11 lojas de João Pessoa e traz valores de árvores de Natal, bolas, guirlandas e luzes (pisca-pisca comum e cascata), enfeites natalinos decorativos como velas, fitas e telas (unidade e kits), bonecos entre outros.

A maior variação da pesquisa, 170,03%, ficou com a árvore de Natal de 1,20 cm sem enfeites, que está oscilando entre R$ 99,99 (Carrefour – Aeroclube) e R$ 270,00 (Casa Chang – Centro), diferença de R$ 170,01.

Como economizar – O secretário Rougger Guerra chama a atenção do consumidor para que consulte a pesquisa do Procon-JP antes de ir às compras desses produtos e faz um alerta: “Para economizar, o consumidor deve reutilizar os artigos decorativos de anos anteriores que estiverem em bom estado, mas, quem vai precisar comprar todos os itens da decoração natalina, deve ficar atento para não adquirir algo que não vá usar”.

Mais diferenças – O Procon-JP encontrou outras diferenças bem significativas, a exemplo da árvore de Natal 1,50 cm sem enfeites, com preços entre R$ 79,55 (Areia Branca – Centro) e R$ 149,99 (Lojas Americanas – Shopping Tambiá), com variação de 88,55%; e nas luzes pisca-pisca LED master com 100 lâmpadas, com preços entre R$ 23,90 (Atacadão dos Presentes – Centro) e R$ 39,99 (Casa Chang – Centro), variação de 67,32%.

Mais variações – Outras grandes variações foram encontradas na unidade da vela decorativa de parafina 6 cm x 75 cm, 83,49%, com preços entre R$ 10,90 (Top Brasil – Centro) e R$ 20,00 (Mega Wang – Centro), diferença de R$ 9,10; e na fita decorativa 3,8 cm x 9,14 m de tecido com costura, 40,31%, com preços entre R$ 32,00 (Mix Decor – Centro) e R$ 44,90 (Top Brasil – Centro), diferença de R$ 12,90.

A pesquisa do Procon-JP levantou os preços nos seguintes estabelecimentos: Atacadão dos Presentes (BR-230); Big Bompreço (Parque Solon de Lucena, Centro); Carrefour (Aeroclube); Lojas Americanas e Casa Tudo (Shopping Tambiá); Mix Decor, Mega Wang, Top Brasil, Varejão dos Importados e Presentes, Casa Chang e Areia Branca (Centro).

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br