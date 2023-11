Prefeito assina termo de intenção para alunos e professores da Rede Municipal estudarem no Reino Unido

A Prefeitura de João Pessoa, que já realiza uma verdadeira revolução na Rede Municipal de Ensino, com a reconstrução de escolas e oferta de equipamentos tecnológicos, avança para conseguir mais uma inovação. Nesta segunda-feira (27), o prefeito Cícero Lucena assinou um termo de intenção na educação, com o objetivo de fomentar o intercâmbio de alunos e professores com uma aliança de faculdades públicas do Reino Unido.

A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, com participação de James Llwellyn, diretor da unidade de ensino na Europa. “Isso é o avanço, é a conquista que a educação do município de João Pessoa está fazendo a passos largos para que os nossos alunos na rede municipal tenham uma oportunidade de expandir seus conhecimentos, sua relação, ver como é que o mundo funciona, ter a oportunidade de intercâmbio”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, América Castro, a próxima etapa é a prefeitura fazer um plano de trabalho para levantar qual é a necessidade dos alunos no intercâmbio, em relação as possibilidades de aprendizado – se um estudo de idiomas, curso profissionalmente ou mesmo de aprofundamento cultural. E também organizar os critérios de escolhas dos alunos e professores.

“Tem que ter os critérios, claro, que vai ser a parte da aprendizagem. E esse é o critério número um, para que a gente possa avançar e, sem dúvida, ser mais uma inovação na nossa gestão. Voltamos com o Bolshoi, agora também o intercâmbio com a Inglaterra, os nossos meninos participando em São Paulo das Olimpíadas de Robótica. De todos os níveis a gente tem sido participante ativo disso”, afirmou a secretária.

O intercâmbio, quando for firmado, vai beneficiar estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino. A princípio, serão 200 vagas, que serão ofertadas entre junho e agosto, que é verão na Europa. O diretor da Aliança de Faculdades Públicas no Reino Unido, James Llwellyn, disse que a instituição é referência no acolhimento de estudantes de vários países e disse que a experiência é enriquecedora.

“É algo incrível. Nós estamos intencionados a dar mais oportunidades para estudantes conhecerem o Reino Unido. O que nós estamos ouvindo dos alunos, os relatos são sempre muito positivos”, disse o diretor, que também elogiou o investimento que a Prefeitura de João Pessoa realiza na educação, com o uso de tecnologia.