Hulk e Thaciano brilham na Série A 2023, e Matheus Cunha marca

O “Expresso Paraíba” de hoje destaca o brilho dos paraibanos nos campos de futebol em todo o planeta. No último fim de semana e também nesta segunda-feira (27), três jogadores sobressaíram dentro das quatro linhas. Destaque para Thaciano e também para Hulk. O meia do Bahia foi peça-chave para a vitória de goleada do Tricolor de Aço diante do Corinthians em plena Arena Itaquera, pela Série A. Já o ídolo do Atlético-MG marcou mais uma vez, agora contra o Grêmio, e aumentou o sonho do Galo de Belo Horizonte pelo título do Brasileirão.

Thaciano é o nome da semana no Expresso Paraíba

Thaciano foi o cara do meio de campo do Bahia na sonora goleada por 5 a 1 diante do Corinthians na sexta-feira (24), pela 35ª rodada do Brasileirão. Autor de dois gols e uma assistência, o paraibano foi extremamente dinâmico dentro da partida e dominou o Timão. Os seus dois tentos foram em cobranças de pênalti, aos 29 do primeiro tempo e aos 40 da segunda etapa, e a exibição em plena Arena Itaquera foi de gala.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Bahia pulou par aa 16ª posição e saiu da zona de rebaixamento. No entanto, em caso de empate do Cruzeiro, o Tricolor de Aço já volta ao Z-4.

Hulk marca mais uma vez e atinge média surpreendente

31 jogos, 14 gols e nove assistências. Os números de Hulk na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 são superiores aos anotados no Brasileirão de 2021, quando ele foi eleito o craque com 19 gols e sete passes em 35 partidas. O paraibano comandou o Atlético-MG na irretocável vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio no domingo (26), na Arena MRV.

O triunfo fez o Galo Mineiro subir duas posições. Com 60 pontos, o time de Belo Horizonte está distante três pontos do líder Palmeiras. E na próxima rodada, Hulk e companhia têm embate direto diante do Flamengo, em pleno Maracanã.

Matheus Cunha marca seu 3º gol na Premier League

Matheus Cunha marcou seu terceiro gol pelo Wolverampton na Premier League 2023. O tento veio na derrota diante do Fulham, por 3 a 2, na tarde desta segunda-feira (27), pela 13ª rodada. Com três gols e duas assistências, o paraibano já superou os números da temporada passada com o Wolves, quando fez 20 jogos, dois gols e dois passes.

Com o resultado, o Wolverhampton se manteve na 12ª colocação, com 15 pontos.