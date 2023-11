Cícero Lucena autoriza obras de requalificação dos residenciais Independência I e II

As famílias do Residencial Independência, que fica localizado na comunidade Sonho Meu, no Valentina Figueiredo, fizeram festa para comemorar o início das obras de requalificação de suas unidades habitacionais pela Prefeitura de João Pessoa. A ordem de serviço foi assinada, na noite desta segunda-feira (27), pelo prefeito Cícero Lucena.

A gestão municipal está investindo R$ 12 milhões, com recursos próprios, para reformar os imóveis, que terão uma atenção especial e individualizada, ou seja, as obras atenderão a necessidade de cada apartamento. Ao todo, serão mais de 200 famílias beneficiadas, entre os residenciais Independência I e II.

“Nós temos a felicidade em fazer o bem. Esse momento para mim é muito especial, porque há mais de 20 anos, nas circunstâncias e nas condições que nós tínhamos naquela época, demos as soluções para o problema. E agora nós estamos fazendo cada vez melhor. Então, só temos que agradecer a Deus por nos alimentar em fazer o bem”, afirmou o prefeito durante solenidade.

A secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que as obras já foram iniciadas, onde a empresa vencedora da concorrência vai em cada apartamento, tirando as avarias que eles têm e inicia a reforma, dando um padrão de qualidade e conforto aos moradores. Ela disse que esse processo é fruto de muitos diálogos com os moradores e do compromisso da gestão municipal.

“É uma alegria muito grande pra gente, é uma realização que a gente faz por esse condomínio, através do nosso prefeito. A alegria das pessoas que estão podendo resolver os problemas existentes nos seus imóveis. Eles estão vendo, na verdade, uma forma de resolver a salubridade de suas vidas”, destacou a secretária.

Manuel Sabino é o morador mais antigo do residencial e disse que a Prefeitura está garantindo uma condição de moradia sonhada por todos os moradores. “Eu estou muito feliz, porque vai nos dar mais conforto. O prefeito Cícero Lucena está nos dando a chance de ter um apartamento melhor, com tudo aquilo que a gente sempre desejou”, comemorou.