Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape abre 116 vagas com salários de até R$ 11,9 mil

Concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba: veja o que pode e não pode levar. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cuité de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba, divulgou, um edital de concurso público com 116 vagas. As oportunidades são de níveis fundamental, médio, técnico e superior e salários de até R$ 11.975.

Inscrição no concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

O período de inscrições começa a partir às 8h do dia 12 de agosto e segue até o dia 13 de setembro. Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a EducaPB.

A taxa de inscrição do concurso varia conforme o nível do cargo escolhido e ficou disposta da seguinte maneira:

Nível Fundamental: R$ 70

R$ 70 Nível Médio e Técnico: R$ 90

R$ 90 Nível Superior: R$ 110

Vagas disponíveis

Nível Fundamental

Motorista de Transporte “D”: 6 vagas

Motorista “B”: 3 vagas

Nível Médio e Técnico

Agente Comunitário de Saúde (LE): 3 vagas (distribuídas entre Inhauá, Centro e Bonita)

Agente de Combate às Endemias: 3 vagas

Auxiliar de Saúde Bucal (UBS): 2 vagas

Fiscal de Tributos: 1 vaga

Educador Social do PCF: 7 vagas

Intérprete de Libras: 1 vaga

Técnico em Enfermagem Plantonista: 10 vagas

Técnico em Enfermagem UBS: 3 vagas

Nível Superior

Auditor de Tributos: 1 vaga

Assistente Social: 1 vaga

Enfermeiro Plantonista: 8 vagas

Fonoaudiólogo: 2 vagas

Fisioterapeuta: 2 vagas

Médico – UBS: 3 vagas

Nutricionista da Educação: 1 vaga

Nutricionista da Saúde: 1 vaga

Psicólogo da Educação: 1 vaga

Psicólogo da Saúde: 1 vaga

Odontólogo UBS: 2 vagas

Professor A – Ensino Fundamental: 30 vagas

Professor Língua Portuguesa: 4 vagas

Professor Matemática: 5 vagas

Professor História: 3 vagas

Professor Geografia: 4 vagas

Professor Ciências: 3 vagas

Professor Língua Inglesa: 3 vagas

Professor Educação Física: 2 vagas

Provas do concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

O concurso público será realizado em três etapas, sendo a primeira delas a prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

A prova escrita objetiva será aplicada no dia 18 de outubro, no turno da manhã para os candidatos as vagas de nível

A segunda fase será a prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos a cargos de nível superior.

Por fim, será realizada a prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos a cargos de motorista e intérprete de Libras.

Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape