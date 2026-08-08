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Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape abre 116 vagas com salários de até R$ 11,9 mil

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Concurso da Secretaria de Cultura da Paraíba: veja o que pode e não pode levar. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cuité de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba, divulgou, um edital de concurso público com 116 vagas. As oportunidades são de níveis fundamental, médio, técnico e superior e salários de até R$ 11.975.

Inscrição no concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

O período de inscrições começa a partir às 8h do dia 12 de agosto e segue até o dia 13 de setembro. Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a EducaPB.

A taxa de inscrição do concurso varia conforme o nível do cargo escolhido e ficou disposta da seguinte maneira:

  • Nível Fundamental: R$ 70
  • Nível Médio e Técnico: R$ 90
  • Nível Superior: R$ 110

Vagas disponíveis

Nível Fundamental

  • Motorista de Transporte “D”: 6 vagas
  • Motorista “B”: 3 vagas

Nível Médio e Técnico

  • Agente Comunitário de Saúde (LE): 3 vagas (distribuídas entre Inhauá, Centro e Bonita)
  • Agente de Combate às Endemias: 3 vagas
  • Auxiliar de Saúde Bucal (UBS): 2 vagas
  • Fiscal de Tributos: 1 vaga
  • Educador Social do PCF: 7 vagas
  • Intérprete de Libras: 1 vaga
  • Técnico em Enfermagem Plantonista: 10 vagas
  • Técnico em Enfermagem UBS: 3 vagas

Nível Superior

  • Auditor de Tributos: 1 vaga
  • Assistente Social: 1 vaga
  • Enfermeiro Plantonista: 8 vagas
  • Fonoaudiólogo: 2 vagas
  • Fisioterapeuta: 2 vagas
  • Médico – UBS: 3 vagas
  • Nutricionista da Educação: 1 vaga
  • Nutricionista da Saúde: 1 vaga
  • Psicólogo da Educação: 1 vaga
  • Psicólogo da Saúde: 1 vaga
  • Odontólogo UBS: 2 vagas
  • Professor A – Ensino Fundamental: 30 vagas
  • Professor Língua Portuguesa: 4 vagas
  • Professor Matemática: 5 vagas
  • Professor História: 3 vagas
  • Professor Geografia: 4 vagas
  • Professor Ciências: 3 vagas
  • Professor Língua Inglesa: 3 vagas
  • Professor Educação Física: 2 vagas

Provas do concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

O concurso público será realizado em três etapas, sendo a primeira delas a prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

A prova escrita objetiva será aplicada no dia 18 de outubro, no turno da manhã para os candidatos as vagas de nível

A segunda fase será a prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos a cargos de nível superior.

Por fim, será realizada a prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos a cargos de motorista e intérprete de Libras.

Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

  • Nível: fundamental, médio, técnico e superior
  • Salário: de R$ 1.621 a R$ 11.975
  • Inscrições: 12 de agosto a 13 de setembro
  • Data máxima de pagamento da inscrição: 13 de setembro
  • Provas objetivas: 18 de outubro
  • Prova de títulos: 10 e 11 de dezembro
  • Prova prática (cargos específicos): 13 de dezembro
  • Resultado final do concurso: 25 de janeiro de 2027
  • Edital do concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape

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