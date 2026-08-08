Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape abre 116 vagas com salários de até R$ 11,9 mil
A Prefeitura de Cuité de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba, divulgou, um edital de concurso público com 116 vagas. As oportunidades são de níveis fundamental, médio, técnico e superior e salários de até R$ 11.975.
Inscrição no concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape
O período de inscrições começa a partir às 8h do dia 12 de agosto e segue até o dia 13 de setembro. Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a EducaPB.
A taxa de inscrição do concurso varia conforme o nível do cargo escolhido e ficou disposta da seguinte maneira:
- Nível Fundamental: R$ 70
- Nível Médio e Técnico: R$ 90
- Nível Superior: R$ 110
Vagas disponíveis
Nível Fundamental
- Motorista de Transporte “D”: 6 vagas
- Motorista “B”: 3 vagas
Nível Médio e Técnico
- Agente Comunitário de Saúde (LE): 3 vagas (distribuídas entre Inhauá, Centro e Bonita)
- Agente de Combate às Endemias: 3 vagas
- Auxiliar de Saúde Bucal (UBS): 2 vagas
- Fiscal de Tributos: 1 vaga
- Educador Social do PCF: 7 vagas
- Intérprete de Libras: 1 vaga
- Técnico em Enfermagem Plantonista: 10 vagas
- Técnico em Enfermagem UBS: 3 vagas
Nível Superior
- Auditor de Tributos: 1 vaga
- Assistente Social: 1 vaga
- Enfermeiro Plantonista: 8 vagas
- Fonoaudiólogo: 2 vagas
- Fisioterapeuta: 2 vagas
- Médico – UBS: 3 vagas
- Nutricionista da Educação: 1 vaga
- Nutricionista da Saúde: 1 vaga
- Psicólogo da Educação: 1 vaga
- Psicólogo da Saúde: 1 vaga
- Odontólogo UBS: 2 vagas
- Professor A – Ensino Fundamental: 30 vagas
- Professor Língua Portuguesa: 4 vagas
- Professor Matemática: 5 vagas
- Professor História: 3 vagas
- Professor Geografia: 4 vagas
- Professor Ciências: 3 vagas
- Professor Língua Inglesa: 3 vagas
- Professor Educação Física: 2 vagas
Provas do concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape
O concurso público será realizado em três etapas, sendo a primeira delas a prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.
A prova escrita objetiva será aplicada no dia 18 de outubro, no turno da manhã para os candidatos as vagas de nível
A segunda fase será a prova de títulos de caráter classificatório para os candidatos a cargos de nível superior.
Por fim, será realizada a prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos a cargos de motorista e intérprete de Libras.
Concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape
- Nível: fundamental, médio, técnico e superior
- Salário: de R$ 1.621 a R$ 11.975
- Inscrições: 12 de agosto a 13 de setembro
- Data máxima de pagamento da inscrição: 13 de setembro
- Provas objetivas: 18 de outubro
- Prova de títulos: 10 e 11 de dezembro
- Prova prática (cargos específicos): 13 de dezembro
- Resultado final do concurso: 25 de janeiro de 2027
- Edital do concurso da Prefeitura de Cuité de Mamanguape