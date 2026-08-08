Caravana do Cuidar da Prefeitura de João Pessoa realiza mais de 300 atendimentos em Oitizeiro

A Caravana do Cuidar retomou suas atividades nesta sexta-feira (7), levando uma ampla oferta de serviços gratuitos à população de Oitizeiro. A ação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), aconteceu na Praça Lauro Wanderley e reuniu atendimentos nas áreas de assistência social, saúde, cidadania, empregabilidade, orientação jurídica e bem-estar.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Késsia Liliana, ressaltou que a volta da Caravana representa a retomada de um serviço essencial para aproximar a gestão municipal da população. “Estamos retomando a Caravana do Cuidar após o período de chuvas, levando novamente os serviços da Prefeitura para perto das pessoas. Esse é um compromisso da gestão do prefeito Leo Bezerra, garantir que os moradores tenham acesso aos seus direitos com mais facilidade, perto de casa, por meio de um atendimento humanizado e de qualidade”, destacou.

O presidente da Associação dos Moradores Nova Canaã-PB, Samir Farias, comemorou a realização da ação na comunidade e agradeceu à Prefeitura pela parceria. “Nosso bairro precisava de uma ação como essa. Estamos sempre buscando melhorias para a comunidade e a Caravana veio para atender uma demanda importante da população. Agradecemos à Prefeitura, à equipe da Sedhuc e a todos que tornaram esse momento possível. Quem ganha é o morador, que pode resolver várias demandas sem sair do bairro”, comentou.

Entre os beneficiados com a ação estava Daisy Magalhães, que aproveitou para emitir o Cartão SUS da filha recém-nascida e atualizar o Cadastro Único. “Foi tudo muito rápido e fui muito bem atendida. Fiz o Cartão SUS da minha bebê e aproveitei para atualizar meu cadastro no Cras. É uma oportunidade maravilhosa, porque fica pertinho de casa e facilita muito a vida de quem nem sempre tem tempo ou condições de se deslocar. Conheci o serviço por uma amiga, que também foi atendida em outra edição, e fiquei animada quando soube que teríamos essa ação aqui hoje”, compartilhou.

Atendimentos – Ao todo, a Caravana do Cuidar realizou 315 atendimentos durante a ação em Oitizeiro. Entre os serviços mais procurados estiveram a emissão e atualização do Cartão SUS, com 64 atendimentos, seguida pelos serviços do CRAS (29) e da Defensoria Pública (26). Na área da saúde, foram realizados 20 atendimentos médicos, 20 aferições de pressão arterial, 16 testes rápidos, 15 avaliações odontológicas e 15 atendimentos com nutricionista.

A ação também contabilizou 10 atendimentos do CadÚnico, 6 pelo Acessuas Trabalho, 5 pelo Programa Criança Feliz, 4 do Procon-JP e 3 orientações do Programa Eu Posso. Na área de bem-estar, foram oferecidos 19 cortes de cabelo, 18 serviços de manicure, 15 atendimentos veterinários (PET) e 30 de pintura artística, reforçando o caráter integrado da iniciativa, que leva cidadania, saúde, assistência social e qualidade de vida à população.

A Caravana do Cuidar é uma das principais ações itinerantes da Prefeitura de João Pessoa e tem como objetivo descentralizar os serviços públicos, garantindo mais acesso aos direitos e fortalecendo o vínculo entre a gestão municipal e as comunidades.