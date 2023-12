Obras do Parque das Três Ruas avançam e pista para atividades físicas ficará temporariamente suspensa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa aos moradores do bairro dos Bancários e adjacências que, a partir desta segunda-feira (11), a área destinada para prática de atividades físicas na localidade conhecida como ‘Três Ruas’, não estará mais disponível para esportes e lazer.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana da Capital, esta medida é essencial para garantir o avanço das obras do novo Parque das Três Ruas, que seguem em ritmo acelerado. Além disso, a nova intervenção também tem como objetivo manter a segurança das pessoas que frequentavam o espaço compartilhado, onde este permanecia isolado sempre com cones e/ou cavaletes, de segunda à sexta-feira, entre 5h e 7h.

“Após avaliação da nossa equipe técnica, observamos a necessidade de realizar a suspensão deste espaço compartilhado, pois estava inseguro para as pessoas. No entanto, reforço a toda população a informação de que os frequentadores da região não ficarão desassistidos, tendo em vista que 50% da pista de cooper do novo parque já está pronta, assim como revitalizamos no mês passado, um quilômetro da pista de cooper localizada na Praça da Paz, nos Bancários”, ressaltou Expedito Leite Filho.

Parque das Três Ruas – A área conta com aproximadamente 8.130,06 metros quadrados (m²), sendo 3.956,80m² de área verde. Este espaço terá área de lazer e recreação, quadras para a prática de esportes, decks de madeira para contemplação da natureza, além de áreas de inclusão adaptadas para pessoas com necessidades especiais.

Além de pista para caminhada e ciclovia de 1,6 quilômetros, também terão espaços para esportes radicais, calçadas padronizadas e com acessibilidade, iluminação em LED, bancos, jardins, lugares para ações, totens, estacionamento e bicicletário. O Parque também contará com melhorias no trânsito local, com a construção de uma ponte ligando os bairros Bancários e Castelo Branco e uma rotatória entre as ruas Rosa Lima dos Santos e Waldemar de Mesquita Accioly, em uma parceria com o Governo do Estado.