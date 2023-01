Lazer

Prefeitura promove colônia de férias para moradores dos residenciais construídos pelo município

19/01/2023 | 16:00 | 53

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social (Semhab), está realizando durante o mês de janeiro a colônia de férias com os moradores dos residenciais construídos pelo programa habitacional do município. As atividades incluem visita ao Parque Arruda Câmara (Bica) e à orla da Capital. Nesta quinta-feira, os beneficiados participaram de um passeio na Bica, uma ação que teve o apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Semam).

A visita ao parque foi uma oportunidade para os moradores dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul, e do Vista do Verde I e II, noa Bairro das Indústrias, vivenciarem um dia de atividades de lazer em contato com a natureza. As ações continuam nesta sexta-feira (20), com passeios e aulas esportivas na praia.

A secretária de Habitação Socorro Gadelha explicou que a colônia de férias está completando três anos e tudo faz parte do Programa Pós-Ocupacional, contemplando mais de 50 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. “Nós organizamos a colônia de férias todo ano e sempre tem sido um sucesso. Essa foi forma que encontramos para ocupar o tempo dos estudantes que estão em casa por causa das férias escolares e ao mesmo proporcionar uma atividade de lazer diferente para essas pessoas, porque isso significa uma melhoria na qualidade de vida delas, lembrando que a maioria dos moradores dos residenciais é oriunda de comunidades ou viviam em ocupações”.

Socorro Gadelha lembrou que a recomendação do prefeito Cícero Lucena é “cuidar da cidade e das pessoas”, já que além de oferecer uma moradia, a Prefeitura também tem se preocupado em proporcionar às pessoas novas oportunidades. “A programação foi elaborada pela equipe técnica e social da Semhab. Inclui ações recreativas, esportivas e passeios. Nós começamos com o passeio à Bica, mas outras atividades estão sendo programadas, inclusive em parceria com outras secretarias da gestão municipal e ou instituições parceiras, afinal de contas todos nós trabalhamos com o mesmo objetivo seguindo as orientações do prefeito Cícero Lucena”, declarou.

Atividades para idosos – A secretária Socorro Gadelha também adiantou que a Semhab já faz um trabalho permanente de acompanhamento de um grupo de idosos dos residenciais com atividades de exercícios físicos e hidroginástica. Nesta quinta-feira eles fizeram uma atividade de campo com uma visita à praia do Cabo Branco. Ela adiantou que “o grupo de idosos fez caminhada na praia e depois exercícios físicos e de relaxamento, tudo feito com a orientação dos nossos educadores físicos”. Os participantes do passeio desta quinta-feira moram nos Residenciais Vista do Verde I e II, no Bairro das Indústrias, mas o Programa também trabalha com os idosos do Vista Alegre, no Colinas do Sul, que também vão ter dias de lazer ao ar livre.