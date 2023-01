Porto-PE x Central: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Pernambucano de 2023, HOJE (11/01), palpites

A partida entre Porto-PE x Central acontece HOJE (11/01) às 20 hs. O mandante da partida é o Porto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Petrolina de 2023. O Campeonato Pernambucano 2023 manterá o mesmo formato disputa de 2022 e será iniciado em 22 de janeiro. Novamente, o estadual terá 13 datas, com dez times se enfrentando na primeira fase.

20:00 Porto-PE x Central Rodada 2

ao vivo com imagens aqui

Todos os 84 jogos do Pernambucano 2023 terão alguma transmissão e serão divididos em três plataformas diferentes: a Rede Globo (TV aberta), a plataforma DAZN (pay-per-view) e o canal da FPF no YouTube (streaming).

O Campeonato Pernambucano será transmitido em TV aberta pela TV Globo Nordeste em 2022. No pay-per-view, o torneio estará disponível no Premiere. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Todos os jogos dos grandes de Pernambuco serão transmitidos pelo Pay Per View do Premiere. Este é serviço de assinatura da Globo.

PALPITES

18:00 Petrolina 0 x 1 Salgueiro Rodada 2 19:00 Náutico 2 x 0 Caruaru City Rodada 2 20:00 Porto-PE 0 x 1 Central Rodada 2 21:00 Maguary 0 x 2 Sport Rodada 2

CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE 2023

O Campeonato Pernambucano 2022 manterá o mesmo formato disputa de 2021 e será iniciado em 22 de janeiro. Novamente, o estadual terá 13 datas, com dez times se enfrentando na primeira fase.

Os representantes dos clubes se encontraram em Conselho Arbitral na Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Assim, acabou sendo definido pelos representantes das dez equipes participantes da Série A1 do Campeonato Pernambucano 2022 que o formato de disputa seria mantido e que o início da competição será no dia 22 de janeiro.

A reunião foi realizada em Conselho Arbitral com membros da Federação Pernambucana de Futebol, na sede da entidade. Os participantes da competição serão: Náutico, Sport, Salgueiro, Santa Cruz, Afogados, Vera Cruz, Retrô, Sete de Setembro, Íbis e Caruaru City. Os dois últimos citados conquistaram acesso na temporada atual.

As quartas de final e as semifinais serão jogos únicos, com mando de jogo para os melhores classificados na fase de classificação e decisão em ida e volta. Portanto, o campeonato terá 13 datas para ser disputado.

Lembrando que os quatro últimos colocados da primeira fase do campeonato jogam quadrangular do rebaixamento e os dois melhores escapam do rebaixamento.

Dos seis times que passam de fase, os dois primeiros já se garantem na semifinal. Enquanto que o 3º enfrenta o 6º e 4º enfrenta o 5º para definir os outros dois semifinalistas. É importante lembrar que estes confrontos serão realizados em jogo único e o mando será do time que conseguiu o melhor desempenho na primeira fase.

A semifinal também será em jogo único e o mando de campo será do líder e vice-líder da primeira fase. Na final, os confrontos serão de ida e volta, e o clube que tiver feito mais pontos na primeira fase realizará a segunda partida em casa.

Formato

Primeira fase (Fase de grupos)

A primeira fase, todos os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, onde serão classificados os seis melhores. Os quatro piores deverão realizar um quadrangular de pontos corridos em três datas, que servirá para definir os dois rebaixados para o Campeonato Pernambucano Série A2 de 2023. Os dois primeiros colocados na primeira fase garantem participação na semifinal.

Segunda fase (Quartas de Final):

Essa fase será disputada em jogo único. O 3º colocado enfrentará o 6º e o 4º jogará contra o 5º com objetivo de definir os outros dois semifinalistas. O mande de jogo será dos melhores times e em caso de igualdade, a decisão será feita por meio dos pênaltis.

Terceira fase (Semifinais):

Essa também será disputada em apenas um jogo, que terá mando do líder e vice-líder da primeira fase. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis.

Quarta fase (Final):

Essa contará com jogos de ida e volta. O time que tiver a melhor campanha no primeiro turno jogará em casa. A definição do campeão será por meio de soma da pontuação nos dois jogos.

Observações:

Havendo empate nos pontos, o primeiro critério de avaliação será o saldo de gols na fase (sem gol qualificado). Se o empate permanecer nos 180 minutos, a decisão será nos pênaltis.

Em caso de igualdade em pontos, o primeiro critério será o saldo de gols na fase (sem gol qualificado). Persistindo o empate nos 180 minutos, o campeão sairá nos pênaltis.

Os critérios de desempate

Havendo empate na 1ª fase e no quadrangular do rebaixamento serão adotados os seguintes critérios na seguinte ordem:

Número de vitórias

Saldo de gols

Gols marcados

Número de cartões vermelhos

Número de cartões amarelos

Sorteio público

Já na 2ª, 3ª e 4ª fase, se houver duas equipes com igualdade de pontos serão adotados os seguintes critérios, na ordem a seguir:

Saldo de gols.

Tiros de ponto penal, conforme as Regras do Jogo de Futebol.

História do Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano de Futebol é a competição estadual desse esporte em Pernambuco. É realizado ininterruptamente desde 1915. Atualmente é organizado pela Federação Pernambucana de Futebol.

Lista de campeões

Sport: 42 vezes

Santa Cruz: 29 vezes

Náutico: 22 vezes

América-PE: 6 vezes

Torre: 3 vezes

Tramways: 2 vezes

Flamengo-PE: 1 vez

Salgueiro: 1 vez

