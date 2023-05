Qualidade e segurança hospitalar

Profissionais do ICV participam de curso no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

14/05/2023 | 21:00 | 39

Profissionais que atuam no Instituto Cândida Vargas (ICV) irão participar do curso ‘Segurança e qualidade em saúde’ no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A capacitação é uma parceria entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Hospital Albert Einstein e o ICV, que acontece nesta segunda-feira (15) e terça-feira (16).

Com duração de 16 horas, sendo 8 presencial e 8 online, o curso tem o objetivo de apresentar os conceitos de Qualidade e Segurança do Paciente, com a missão de que o participante possa identificar, analisar e melhorar os processos críticos existente em sua organização, através da adoção de protocolos de segurança ao paciente, bem como realizar o gerenciamento de indicadores de desempenho, visando a prevenção de riscos e uma entrega de uma melhor qualidade hospitalar.

O curso busca fortalecer a cultura de segurança nos estabelecimentos de saúde, na perspectiva de articulação sistêmica e integrada às práticas de gestão, vigilância e cuidado em saúde, minimizando ou eliminando potenciais danos.

“Esse curso é de grande importância, pois os profissionais vão para um hospital de referência, de qualidade e excelência, e vão aprender com aquele que já é acreditado, e tem muito a oferecer e ensinar. Os trabalhadores vão receber conhecimentos a partir de experiências hospitalares com vivências de aulas práticas e simulações realísticas”, disse a professora universitária Patrícia Trindade, que coordena a Rede Sentinela no ICV.

Segundo a coordenadora, nas aulas presenciais, os profissionais participarão de simulações com casos reais do dia a dia e discutirão para pensar em uma melhor resolução. “Haverá a participação de atores e atrizes, assim como nós também participaremos para vivenciar melhor o momento. As simulações são práticas para aprendermos a melhor lidar com os riscos, prevenindo-os e corrigindo-os. Então, o grande objetivo é evitar que aconteçam eventos graves dentro da Instituição”, disse Patrícia.

Antes dessa turma, outros quatro profissionais já participaram do curso, no mês de março. Agora irão mais quatro e em junho irá outro grupo de colaboradores.