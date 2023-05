DEPRESSÃO? Geraldo Luis reaparece visivelmente abatido, fala sobre ‘ir embora’ e faz desabafo misterioso

Muitos internautas não compreenderam os exatos termos de um desabafo feito pelo apresentador Geraldo Luis por meio das redes sociais. A manifestação do famoso ocorreu nesta terça-feira (30), acompanhada por um visível semblante de abatimento. Na oportunidade, o contratado da RecordTV falou sobre a dedicação excessiva ao trabalho – a qual, muitas vezes, priva os seres humanos de notarem o esgotamento da própria vida terrena.

É que o apresentador compreende que na rotina diária, sobretudo em tempos modernos, marcados por múltiplas interações tecnológicas, deixamos de passar minutos valiosos na companhia das pessoas que amamos. Com efeito, Geraldo Luis refletiu sobre a necessidade da manutenção dos laços de amizade, haja vista que não sabemos o exato momento da partida.

“Não espere esse amigo ir embora, a vida tão bela e tão estúpida. Não temos nem somos garantia de nada, perdemos tempo e pessoas por não lembrá-las em momentos sóbrios de saudade, de apenas um oi e nada mais. Somos destruídos dia a dia por uma máquina mortífera chamada trabalho, celular e outras coisas que se tornam coisas”, foram algumas das palavras ditas pelo apresentador e que despertaram a apresentação dos internautas que lhe seguem.

Em meio às reflexões, Geraldo Luis recordou dos seus amigos da roça, com os quais solidificou vínculos fortes que se perpetuaram no tempo. Segundo ele, são pessoas de humildade no coração, que pouco importam “se a taça é de Cristal”, em uma analogia ao desapego ao luxo e riqueza.

A publicação já conta com mais de 22 mil curtidas, além de centenas de comentários. Além dos anônimos, muitos amigos famosos deixaram suas mensagens no post. Foram os casos de Erick Ricarte e Cátia Fonseca, que concordaram com as declarações do colega.

Cabelos da Preta Gil

Preta Gil continua em tratamentos oncológicos desde a descoberta de um câncer no sistema digestivo. O diagnóstico veio no início do ano e, desde então, a cantora passa por sessões de quimioterapia, as quais se tornaram parte de sua rotina diária. Neste período, a filha de Gilberto Gil segue dividindo com os seus seguidores por meio das redes sociais alguns dos sintomas que enfrenta.

Nesta terça-feira (09), por exemplo, a famosa fez posts nos stories do Instagram dentro de um spa. No local, Preta Gil aproveitou para relaxar em meio à extenuante rotina diária, além de realizar um tratamento em seu corpo. Foi nesse momento que a cantora assumiu a queda dos fios de cabelo em decorrência do câncer.

Preta Gil expõe quedas de cabelo De acordo com a celebridade, ainda que os tratamentos oncológicos provoquem a queda dos seus fios, os cuidados com o corpo jamais serão por ela deixados de lado. “Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida”, disse.

Para amenizar o problema da queda de cabelo, Preta Gil recorreu a um tratamento moderno com o auxílio de laser. Nas imagens é possível ver uma profissional aplicando o material sobre o couro cabeludo da herdeira de Gilberto Gil.

Preta Gil lamenta morte de Rita Lee Mais cedo, também pelas redes sociais, Preta Gil lamentou a morte da cantora Rita Lee, por quem nutria grande admiração. “Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será para sempre luz e revolução!!! Te amo para sempre!”, escreveu.

Cássia Kis é uma das maiores atrizes

brasileiras de todos os tempos. Reconhecida pelo talento, a atriz pode ter se despedido da teledramaturgia nesta sexta-feira (5), dia em que foi ao ar o último capítulo da novela Travessia.

Na trama escrita por Gloria Perez, Cássia Kis interpreta a personagem Cidália, braço direito de Guerra (Humberto Martins). A personagem faz parte da trama central da história, que gira em torno de Chiara (Jade Picon). Cássia Kis havia anunciado que encerraria a carreira depois de Travessia. “Mas estou aqui vivendo essa coisa bonita que é fechar um ciclo”, disse a atriz.

Carreira de Cássia Kis Cássia Kis iniciou sua carreira na TV Globo em 1984. Antes disso, em 1979, atuou em Cara a Cara, da Band.. Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, a atriz esteve presente em diversas novelas de sucesso, como Roque Santeiro (1985), Brega e Chique (1987) e Vale Tudo (1988).

Em 1990, Cássia Kis atuou em dois sucessos: Pantanal, da TV Manchete, e Barriga de Aluguel, da Globo. A carreira continua com Fera Ferida (1993), Pecado Capital (1998), Porto dos Milagres (2001), Cobras e Lagartos (2006), entre muitos outros trabalhos marcantes.

Polêmicas

No último ano, Cássia Kis se envolveu em algumas polêmicas, como quando participou de atos pró-Bolsonaro logo depois da eleição presidencial que decretou a derrota de Jair Bolsonaro na disputa contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Cássia Kis também repercutiu nas redes sociais ao dar declarações sobre os homossexuais. Ela disse em conversa com a jornalista Leda Nagle que “homem com homem não dá filho” e foi duramente criticada.

