Brasileiro Série A volta neste fim de semana após pausa para a Copa do Mundo de Clubes

Domingo (13) acontece a grande final da Copa do Mundo de Clubes, porém sem times brasileiros. Chelsea e PSG decidem quem fica com a taça, enquanto no Brasil as torcidas comemoram o retorno do Brasileirão. O líder Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, Vasco e Botafogo medem forças em Brasília, e Fortaleza x Ceará fazem o Clássico Rei no Castelão.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro

Taça do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Foi um mês de pausa, por conta das ausências de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, que estavam na Copa do Mundo nos EUA. Os que ficaram movimentaram seus elencos com amistosos e torneios. O retorno acontece na 13ª rodada. Veja o cenário atual:

O Flamengo é líder, com 24 pontos, mas tem o Cruzeiro na cola, com a mesma pontuação. Bragantino e Palmeiras fecham o G-4, Bahia e Fluminense o G-6. O atual campeão, o Botafogo, figura no meio da tabela, na 8ª colocação.

Na parte de baixo temos Sport, Fortaleza, Juventu

Flamengo. Gilvan de Souza / Flamengo

de e Inter estão no Z-4.

Nesta rodada teremos grandes jogos, a exemplo de Flamengo x São Paulo, além de clássicos como Fortaleza x Ceará e Vasco x Botafogo.

Confira os jogos da 13ª rodada

12.07 sáb | 16h30 | Flamengo x São Paulo ( Maracanã)

12.07 sáb | 16h30 | Internacional x Vitória (Beira Rio)

12.07 sáb | 18h30 | Vasco x Botafogo (Mané Garrincha)

12.07 sáb | 21h | Bahia x Atlético-MG (Fonte Nova)

13.07 dom | 19h | Corinthians x Bragantino (Neo Química Arena)

13.07 dom | 20h30 | Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

13.07 dom | 20h30 | Fortaleza x Ceará (Castelão)

14.07 seg | 20h | Juventude x Sport (Alfredo Jaconi)

As partidas Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense ainda serão marcadas pela CBF.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba