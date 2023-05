São João 2023: tudo sobre as festas confirmadas

Compartilhe















O São João de 2023 já tem festas confirmadas em algumas cidades da Paraíba. Dentre as cidades paraibanas que anunciaram a realização das festas no período junino, está Campina Grande, que é conhecida por ter “O Maior São João do Mundo” e reúne milhares de forrozeiros no Parque do Povo. O início da festa está previsto para 1º de junho.

O Jornal da Paraíba reuniu as cidades paraibanas que já anunciaram a realização de festas de São João em 2023.

São João 2023:

Campina Grande Bananeiras Santa Rita Patos João Pessoa Solânea Belém Monteiro Cabedelo



Festas confirmadas para o São João 2023

São João de Campina Grande

O São João de Campina Grande está confirmado para acontecer em 2023 e, neste ano, o evento comemora 40 anos de existência. De acordo com a Prefeitura de Campina Grande, o ‘Maior São João do Mundo’, em 2023, deve acontecer a partir do dia 1º de junho, no Parque do Povo.

De acordo com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, a festa deve ter, no mínimo, 31 dias – assim como aconteceu em anos anteriores -, e terá uma nova empresa organizando a festa.

A empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, de Fortaleza, no Ceará, venceu a licitação para gerir a 40ª edição da festa.

Neste ano, uma das novidades é a criação do “Quadrilhódromo”, um polo localizado na Estação Velha, onde as tradicionais quadrilhas juninas devem se apresentar nos dias de competição. Outros locais, como o Parque da Criança e a Vila do Artesão também receberão decoração temática, segundo a prefeitura.

Em 2022, o evento em Campina Grande recebeu o título de maior festa junina do país, concedido pelo Instituto Ranking Brasil. O reconhecimento aconteceu na noite de encerramento.

Programação completa do São João 2023 de Campina Grande

Entre os destaques da programação do São João 2023 de Campina Grande estão Geraldo Azevedo, Chico César e João Gomes, além de nomes como Elba Ramalho, que mais uma vez se apresenta na véspera de São João, e os de Fagner e Roberta Miranda, que vão se apresentar no dia 24 de junho, dia de São João. Foi confirmado ainda que Calcinha Preta e Limão com Mel se apresentam no Dia dos Namorados, 12 de junho.

Wesley Safadão, Eliane, Capilé, Fabiano Guimarães, Luan, Geraldo Azevedo, João Gama, Gusttavo Lima, Santana, Waldonys, Alok e Flávio José estão entre os nomes confirmados.

Além do São João no Parque do Povo, Campina Grande sedia diversos eventos privados durante os meses de junho e julho. Entre eles, já confirmaram programação para 2023 o Soul João, Vila Sítio São João e Spazzio, que terá o São João Premium e a Vila Forró (confira a programação abaixo).

São João Premium do Spazzio

23 de junho

Leonardo

Bruno e Marrone

Lipe Lucena

Bizay

24 de junho

Xand Avião

Mari Fernandez

João Gomes

Hugo e Guilherme

Fabiano Guimarães

25 de junho

Nattan

Jorge e Mateus

Tarcísio do Acordeon

Ávine Vinny

Vitória Freitas

Arraiá de Cumpade

A edição 2023 do Arraiá de Cumpade vai acontecer nos dias 10, 17 e 24 de junho e 1º de julho, a partir das 11h, na Fazenda Olho D’Água, em Galante.

No palco da Divina Vila, estão certas as apresentações de Dorgival Dantas, Mastruz com Leite, Brasas do Forró, Eliane, Waldonys e Forró Lampejo. Novos nomes ainda serão divulgados.

São João de Bananeiras

Foto: Divulgação

A programação completa do São João 2023 de Bananeiras foi divulgada em 23 de março. Em 2023 a festa será realizada entre 16 e 25 de junho.

Entre os nomes confirmados estão Felipe Araújo, Cláudia Leitte, Taty Girl, Matheus e Kauan e Wesley Safadão. Também estão entre as atrações nomes tradicionais do forró como Flávio José, Dorgival Dantas, Santanna e Eliane.

Confira a programação completa do São João 2023 de Bananeiras

Em 2023, a festa deve acontecer em um local diferente de onde aconteceu a festa em 2022, quando ocorreu no Estádio Governador Clóvis Bezerra, popularmente conhecido como ‘O Bezerrão’. Neste ano, o São João de Bananeiras acontece numa área na ‘Cidade Alta’ de Bananeiras, às margens da PB-103 (sentido Bananeiras-Dona Inês), num espaço que, segundo a prefeitura, compreende 41 mil metros quadrados, que contará com espaço para shows, camarotes, alimentação e estacionamento.

O São João de Bananeiras tem como organizadora a Medow Promo Serviços de Eventos e Estruturas LTDA, mesma empresa que foi responsável pela organização do São João de Campina Grande até 2022.

São João de Santa Rita

A Prefeitura de Santa Rita, na Grande João Pessoa, confirmou a realização da festa que vai acontecer entre os dias 8 de junho e 1º de julho. Para o evento serão disponibilizados dois palcos: o principal, localizado na Praça do Povo, e um segundo exclusivo com atrações da própria cidade.

Veja programação completa do São João de Santa Rita 2023

Dentre os nomes confirmados para se apresentar no evento estão artistas como Joelma, Eliane, Xand Avião, Limão com Mel, Calcinha Preta, Walkyria Santos, entre outros.

São João de Patos

Foto: Coordecom/Divulgação

A Prefeitura de Patos, no Sertão do estado, confirmou a realização da festa e divulgou a programação oficial do evento em 23 de março. Neste ano, a festa será entre os dias 19 a 23 de junho.

Entre as principais atrações, estão Luan Santana, Jorge e Mateus, Nattanzinho, Mari Fernandez, Alok e Wesley Safadão.

Confira a programação completa da festa

O São João de Patos é um dos mais tradicionais da Paraíba. A festa reúne shows no palco principal e também em outras áreas do Terreiro do Forró.

São João de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa confirmou a realização da festa em 2023, que deve acontecer entre os dias 7 e 25 de junho, com apresentações culturais e festivais de quadrilhas, e shows na Lagoa.

Dentro da programação do São João 2023 de João Pessoa, haverá, entre os dias 7 e 16 de junho, os festivais Municipal e Estadual de Quadrilhas, no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo.

De acordo com a programação da festa, os shows, que acontecem entre os dias 22 e 25 de junho, devem ser realizados em um palco que será montado no Parque Solon de Lucena, a Lagoa, no Centro, assim como em 2022.

Confira a programação de shows do São João 2023 de João Pessoa:

22 de junho (quinta-feira)

Luka Bass

Danieze Santiago

Eliane

23 de junho (sexta-feira)

Vicente Nery

Berinho Lima

James Sousa

24 de junho (sábado)

Walkyria Santos

Forró da Live

Israell Muniz

25 de junho (domingo)

Cavalo de Pau

Banda Encantus

João Lima

Festa de Santo Antônio de Solânea

A Prefeitura de Solânea, no Brejo da Paraíba, confirmou a realização de festas juninas na cidade entre os dias 10 e 13 de junho. A festa será realizada no pátio da Praça 26 de Novembro, local onde a festa tradicionalmente é realizada. De acordo com a programação da festa, artistas como Solange Almeida, Sirano e Sirino e Os 3 do Nordeste, além de programação religiosa com o padre Nilson Nunes, se apresentam no evento.

Festa de São Pedro em Belém

A Prefeitura de Belém, no Brejo, confirmou a realização da festa de São Pedro, que é tradicional no município. O evento deve acontecer entre os dias 6 e 8 de julho, no Centro da cidade. A programação do evento terá shows de:

6 de julho: Mestre Marrom, Vinicius Mendes, Edyr Vaqueiro e Solange Almeida

Mestre Marrom, Vinicius Mendes, Edyr Vaqueiro e Solange Almeida 7 de julho: Tony Farra, Brasas do Forró e Mara Pavanelly

Tony Farra, Brasas do Forró e Mara Pavanelly 8 de julho: Filipe Santos, Bizay e Michele Andrade

São João de Monteiro

A Prefeitura de Monteiro, no Cariri da Paraíba, divulgou a programação do São João 2023. Segundo a prefeitura, o evento deve acontecer entre os dias 21 e 26 de junho. A festa é gratuita.

A programação do evento no palco principal terá shows de:

21 de junho: Fabiano Souto, Felipe Amorim e Iguinho e Lulinha

Fabiano Souto, Felipe Amorim e Iguinho e Lulinha 22 de junho: Fabiano Guimarães, os 3 do Nordeste e Aviny Vinne

Fabiano Guimarães, os 3 do Nordeste e Aviny Vinne 23 de junho: Neno, Amazan e Pedro Sampaio

Neno, Amazan e Pedro Sampaio 24 de junho : GG Bismarck, Maria Clara e Mara Pavanely

: GG Bismarck, Maria Clara e Mara Pavanely 25 de junho: Tonny Lucoo, Ragner Vox e Murilo Huff

Tonny Lucoo, Ragner Vox e Murilo Huff 26 de junho: Adriano Silva, Capilé e Mari Fernandez

Ainda segundo a prefeitura de Monteiro, a programação junina do município conta com o Sítio São Francisco, que é uma das tradições do evento, com forró pé de serra durante à tarde. Neste ano, a programação no Sítio São Francisco será entre os dias 21 e 28 de junho.

São João de Cuité

A Prefeitura de Cuité, no Curimataú da Paraíba, divulgou a programação do São João 2023 do município, que está marcado para acontecer entre os dias 21 e 26 de junho. Dentre as atrações confirmadas, estão Fabiano Guimarães, Capilé e Cavalo de Pau. Além da programação com atrações no palco principal, terá apresentações no coreto da Praça Aniceto Pereira, no Centro da cidade.

Confira a programação completa:

21 de junho: Cavalo de Pau, Jonny Garotinho, Claudenor Lima e Wendel Borges

Cavalo de Pau, Jonny Garotinho, Claudenor Lima e Wendel Borges 22 de junho: Kelly Silva, Capilé, Gamadões do Forró e Lulinha do Acordeon

Kelly Silva, Capilé, Gamadões do Forró e Lulinha do Acordeon 23 de junho: Matheus Felipe, Zé Sanfoneiro e Zé Filho, Super Classe A e Josélio e Allan do Acordeon

Matheus Felipe, Zé Sanfoneiro e Zé Filho, Super Classe A e Josélio e Allan do Acordeon 24 de junho: Fabiano Guimarães, Forró Campina, Trio Trairí e Duda Max

Fabiano Guimarães, Forró Campina, Trio Trairí e Duda Max 25 de junho: Edyr Vaqueiro, Bruno Martins, Zé Macedo e Madu Ayá

Edyr Vaqueiro, Bruno Martins, Zé Macedo e Madu Ayá 26 de junho: Apresentações de quadrilhas juninas, Nayra e Betto, Beijo com Batom e Leandro Souza.

São João e São Pedro de Cabedelo

A programação das festas juninas de São João e São Pedro em Cabedelo, na Grande João Pessoa, foi divulgada. Segundo a prefeitura, as festas acontecem entre os dias 23 e 29 de junho, na Praça Getúlio Vargas, na Vila São João.

Dentre as atrações confirmadas na festa estão Desejo de Menina, Danieze Santiago e Raí Saia Rodada. A programação também terá apresentações culturais no bairro Renascer, além de apresentações no Mercado Municipal, com o Forró do Mercado, bairro de Jardim Manguinhos, e na Vila Forró, no Casarão do Padre.

Confira a programação junina de shows em Cabedelo:

23 de junho: Jairo Madruga e Stylo Ousado

Jairo Madruga e Stylo Ousado 24 de junho: James Sousa e Luciene Melo

James Sousa e Luciene Melo 25 de junho: Banda Wallace e Juliana e Banda Magias da Paixão

Banda Wallace e Juliana e Banda Magias da Paixão 26 de junho: Teoria é Massa e Jair Forrozeiro

Teoria é Massa e Jair Forrozeiro 27 de junho: Banda Camila Silva e Banda Parada Louca

Banda Camila Silva e Banda Parada Louca 28 de junho: Desejo de Menina e Fabiana Souto

Desejo de Menina e Fabiana Souto 29 de junho: Raí Saia Rodada e Danieze Santiago

Acompanhe o Guia Qual é a Boa para conferir toda programação das festas de São João da Paraíba.

Jornal da Paraíba

Cláudia Chociay disse: 2 de março de 2023 às 21:13 Ansiosamente esperando a confirmação do show de Elba Ramalho em João Pessoa. Viemos morar aqui na Paraíba, vindos do Paraná, bem no meio do São João do ano passado. E esse ano não perderemos o show de Elba por nada. Será a realização de um sonho! Responder

