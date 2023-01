Serra Branca x Sousa: assista, ao vivo, à partida pelo Campeonato Paraibano

Compartilhe















CLIQUE AQUI e assista, ao vivo, à partida entre Serra Branca e Sousa, no Amigão, pelo pay-per-view do Jornal da Paraíba.

Veja também Nacional de Patos joga melhor e estreia no Campeonato Paraibano vencendo o Treze

Campeonato paraibano

destaques

serra branca

sousa

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

