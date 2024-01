RODRIGUINHO É NOVO LIDER, VEJA QUEM FOI PRO VIP E XEPA

Por MRNews



Hoje, quinta-feira, 11/01, marcou a realização da segunda prova do líder, promovida pelo Mercado Livre. O desafio foi estruturado em duas etapas, inicialmente dividindo os participantes em quatro grupos de seis. As provas compreenderam tanto a fase semifinal quanto a final, culminando na definição do grupo vencedor.

Após a intensa competição, os seis integrantes do grupo vitorioso enfrentaram uma etapa crucial: a escolha de envelopes. Entre eles, apenas um continha a designação de líder, conferindo ao sortudo a responsabilidade e os privilégios inerentes a essa posição. O desfecho da prova do líder adicionou ainda mais emoção e estratégia ao jogo, moldando os rumos do programa.

QUEM VENCEU a PROVA DO LÍDER

O Grupo azul venceu a primeira etapa. Pitel, Rodriguinho, Nizan, Lucas, Juninho e Mateus faziam parte da equipe.

Na sequência eles abriram envelope e decidiram a liderança.

Nesta prova de sorte o vencedor e líder foi RODRIGUINHO

Quem foi pro VIP E QUEM FICOU NA XEPA?

VIP Nanda, Pitel, Nizan, Rodriguinho, Ane, Yasmim Vinicius. Por fim Wanessa Camargo

Dinâmica da semana

Análise Estatística da Eliminação no Paredão: Yasmim Brunet, Maicon e Giovanna

Resultados

1. **Yasmim Brunet – 49,34%**

– A participante Yasmim Brunet conquistou 10% dos votos. Embora esse seja um percentual menor, é importante ressaltar que cada voto conta e a jornada de Yasmim no programa pode ter sido marcante para alguns espectadores.

2. **Maicon – 8,46%**

– Maicon obteve 8,46% dos votos, indicando um apoio considerável por parte do público. Sua presença no BBB certamente deixou uma impressão positiva em uma parcela significativa da audiência.

3. **Giovanna – 42,2%**

– A participante Giovanna se destacou com expressivos 70% dos votos, sugerindo uma forte conexão com os telespectadores. Esse alto percentual pode refletir sua popularidade, estratégia de jogo ou simplesmente a preferência do público.

BBB 24: Enquete UOL Revela Preferências dos Telespectadores

Com o início do Big Brother Brasil 24, a expectativa sobre os participantes e seus destinos na casa mais vigiada do país está mais alta do que nunca. Uma das maneiras de medir o termômetro das preferências do público é através das enquetes online, como a realizada pelo UOL. Com 85.900 votos contabilizados, a enquete atual revela uma disputa acirrada entre os participantes Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet.

O resultado parcial mostra que Yasmin Brunet está na liderança, conquistando 43,29% dos votos. Essa porcentagem expressiva indica uma forte torcida por parte do público, o que pode refletir seu carisma, personalidade ou estratégia dentro da casa.

Em segundo lugar, temos Giovanna com 32,94% dos votos. Embora não esteja na liderança, a participante também angariou uma significativa parcela de apoio, demonstrando que conquistou a simpatia de uma parte considerável da audiência.

Por fim, Maycon ocupa a terceira posição na enquete, com 23,77% dos votos. Mesmo estando atrás dos demais participantes, sua presença no jogo não passa despercebida, e uma reviravolta ainda pode ocorrer ao longo do programa.

Vale ressaltar que a enquete do UOL não possui caráter científico nem influencia diretamente o resultado oficial do programa transmitido pela TV Globo. No entanto, ela serve como termômetro para medir as preferências dos telespectadores em determinado momento.

Com a dinâmica imprevisível do BBB, a disputa na casa pode mudar rapidamente, influenciando diretamente as preferências do público. A enquete UOL, portanto, representa apenas um instantâneo dessa corrida pelo coração dos espectadores, que estão ansiosos para ver como os acontecimentos na casa influenciarão as votações futuras.

Especial BBB 24: A Primeira Festa e os Conflitos Iniciais no Confinamento

Os participantes do BBB 24 (Globo) inauguraram a edição com uma animada festa na madrugada de quinta-feira (11/01/2024). A trilha sonora, dominada pelo pagode, contou com apresentações dos grupos Menos é Mais e Soweto, além da participação emocionante de Péricles, que recebeu calorosas reações dos confinados.

O clima festivo, no entanto, não escapou de desentendimentos. Logo no início da celebração, Davi e Maycon protagonizaram uma discussão, onde Davi tentou dialogar com o cozinheiro, envolvendo até menções a Fiuk do BBB 21.

Maycon, durante a discordância, sugeriu que Davi não estaria disposto a competir contra jogadores considerados fracos, utilizando Fiuk como exemplo, referindo-se ao cantor como uma “planta” no jogo.

Além disso, o episódio contou com investidas amorosas e rejeições. Nizam tentou uma abordagem com Alane, mas acabou sendo rejeitado quando mencionou a possibilidade de irem para o edredom. Enquanto isso, Giovanna expressou seu interesse em Nizam, compartilhando com Yasmin Brunet seu receio de entrar em um triângulo amoroso, após notar a aproximação do brother com Alane.

O clima na casa do BBB 24 promete emoções intensas, com alianças e desavenças se formando desde cedo. O público já começa a se manifestar nas enquetes sobre quem deseja que permaneça no jogo.

Fique ligado para mais atualizações sobre o BBB 24 e confira as novidades no canal do WhatsApp para não perder nenhum detalhe dessa edição cheia de surpresas.