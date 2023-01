Busto de Tamandaré

Cícero Lucena visita arena de etapa nacional do handebol de praia e projeta atrair novas competições

14/01/2023 | 14:00 | 67

João Pessoa recebe até a próxima quinta-feira (19) a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia. A competição reúne cerca de 60 equipes e mais de 700 atletas nas categorias adulto, cadete e juvenil. O prefeito Cícero Lucena visitou neste sábado (14) a arena montada no Busto de Tamandaré e agradeceu a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) por escolher a Capital para sediar o evento.

“Motivo de muita alegria. Nós temos um projeto que a cada dia se consolida de transformar João Pessoa na capital do esporte saudável. E, sem dúvida, com a tradição que tem o handebol masculino e feminino na nossa cidade, nas areias, a gente vai conseguir trazer outros eventos. Esse é o nosso objetivo de fazer com que João Pessoa seja uma referência para quem gosta de praticar esporte em todas as modalidades. Parabéns à organização, à Confederação Brasileira de Handebol e estaremos juntos em outras grandes caminhadas”, afirmou Cícero Lucena.

De acordo com o secretário de Esportes de João Pessoa, Kaio Márcio, a gestão municipal já incentiva a prática do handebol no projeto ‘Campeões do Amanha’, que conta com 13 modalidades no total para crianças e adolescentes, com treinos duas vezes na semana no ginásio Neuza Gonçalves Brandão, nos Bancários. Segundo ele, um dos objetivos é incluir também a parte da areia.

“Vamos buscar incluir também o handebol de praia. É um desejo do prefeito Cícero Lucena também. João Pessoa é uma cidade que tem um potencial enorme e nós incentivamos a prática do esporte. Tenho certeza que outros talentos também podem ser descobertos. O handebol de praia no Brasil é muito vitorioso”, disse Kaio Márcio.

Para o diretor de handebol de praia da CBHb, Gulliver Esteves, a escolha por João Pessoa é pelo fato da cidade ser um celeiro de talentos. Um dos principais atletas é o especialista Bruno Carlos, que participou de todas as conquistas do Brasil no Campeonato Mundial, uma espécie de Copa do Mundo do esporte, sendo campeão em 2006, 2010, 2012, 2014 e 2018. O Brasil é o único país com cinco títulos na competição.

“João Pessoa é um celeiro de grandes atletas. Quando eu jogava vim morar na cidade e fiquei para conseguir me desenvolver na modalidade de olho nas convocações para a seleção brasileira. Aqui tem os melhores atletas. Muitos escolhidos os melhores das posições nas competições. João Pessoa é uma cidade turística maravilhosa e abraça o handebol de praia. Já temos etapas aqui há muitos anos e tem a Taça Kika, que é tradicional no município, há mais de 20 anos”, disse Gulliver Esteves.

A briga pelo título da etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia no adulto será neste domingo (15), para o feminino e o masculino, às 11h20 e às 12h, respectivamente. Já na parte da tarde será a vez do juvenil e do cadete entrarem em cena. O evento segue até o dia 19 deste mês.