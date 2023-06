‘Camarim da Saúde’

Prefeitura disponibiliza atendimento médico e ação de vacinação durante São João Multicultural

22/06/2023 | 17:00 | 143

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai garantir atendimento para o público durante os shows do São João Multicultural, que acontecerá desta quinta-feira (22) até o domingo (25), no Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital. Para isso, em todos os dias do evento, a partir das 19h até o final dos shows, será disponibilizado o ‘Camarim da Saúde’, além de um esquema especial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-192).

No ‘Camarim da Saúde’, que está instalado próximo ao ponto fixo da Guarda Civil Metropolitana, o público terá acesso a atendimento médico e de enfermagem e vacinação contra a Influenza e Covid-19 (apenas vacina da Pfizer bivalente). Além disso, o público terá acesso à testagem para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e serviços de prevenção e promoção à saúde. O trabalho será realizado pelas equipes de Atenção à Saúde da SMS e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).

Já nas outras salas de vacinas, como unidades de saúde da família e Mangabeira Shopping, o serviço será suspenso. “A interrupção da ação de vacinação nessas salas de vacinas nesse período de festejos juninos não prejudica a assistência preventiva garantida pela Prefeitura de João Pessoa, considerando que o Município já aplicou mais de 2,4 milhões de doses contra Covid-19 na população e a campanha preventiva segue de segunda a sábado”, destacou a diretora de Vigilância em Saúde, Raquel Moraes.

Outras vacinas – Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, funcionará nesta sexta-feira (23), sábado (24) e no domingo (25), no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos. E também com a vacina dT (difteria e tétano), para pessoas que tiveram alguma exposição para a doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes.

“Os serviços funcionam todos os dias para garantir essa assistência que precisa ser imediata. Os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível, para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter a antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, completou a diretora.

Ação de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25):

‘Camarim da Saúde’

Serviços: Oferta de vacinas contra Covid-19 (apenas a Pfizer bivalente) e Influenza; atendimentos médico e de enfermagem; testes de ISTs

Pfizer bivalente: Público geral acima de 18 anos, pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde

Influenza: Para toda a população a partir dos seis meses de idade

Local: Parque Solon de Lucena

Horário: A partir das 19h

Centro Municipal de Imunização

Serviços: Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano)

Antirrábica: Pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos

Difteria e tétano: Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes

Local: Avenida Rui Barbosa – s/n – Torre

Horário: 8h às 12h