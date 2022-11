Em reforma

Sine-JP retoma atendimentos presenciais na próxima quarta-feira

06/11/2022 | 19:00 | 36

Os atendimentos presenciais na sede do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) serão retomados nesta quarta-feira (9). Desde a semana passada, o prédio está fechado para serviços de reparos estruturais, que já estão em fase final. Devido à mudança na rotina do local, as vagas de emprego para esta semana, excepcionalmente, serão anunciadas e disponibilizadas ao público a partir de quarta.

Os interessados em quaisquer oportunidades podem acompanhar as novidades pelo site agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br, por onde também é possível realizar o agendamento do atendimento e atualização cadastral.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.