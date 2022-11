Ajaccio x Strasbourg: ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES E PALPITES, CAMPEONATO FRANCÊS 22/23, HOJE (05/11) – BOLA ROLANDO

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Ajaccio x Strasbourg pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (05/11) às 13 hs. O mandante desta partida será o Ajaccio , que buscar os três pontos em seus domínios.

O destaque da primeira metade do campeonato Frances foi mesmo a superioridade do PSG em relação aos demais adversários. Conferindo a classificação do campeonato Francês , pode-se notar como o time francês superou de longe seus adversários. Por outro lado, o atual campeão, o Lille faz campanha fraca e decepciona. O Lyon, outro grande campeão francês também não teve um bom desempenho na primeira fase da competição e nem mesmo se colocou entre os classificados da Europa League.

17:00 Troyes x Auxerre Rodada 14 ao vivo aqui

As partidas do campeonato Francês SERÃO TRANSMITIDAS, nas próximas 3 temporadas por uma nova emissora. Quem acompanha o MRNews e JBLOG, sabe que a transmissão do campeonato vinha sendo feita por uma empresa de STREAMING e de forma gratuita. Entretanto a novidade deste ano é a presença do GRUPO DISNEY, na transmissão do campeonato. Assim sendo, conforme novo contrato, os canais ESPN/ESPN BRASIL/ STAR+ e FOX serão os responsáveis pela transmissão do campeonato. Esta é a novidade que o site traz para os nossos leitores.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje .

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E NOTÍCIAS

Ajaccio Leroy; Kone, Gonzalez, Vidal, Youssouf; Mangani, Nouri, Marchetti, Bayala; El Idrissy, Hamouma

Strasbourg Sels; Nyamsi, Perrin, Le Marchand; Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Delaine; Gameiro, Ajorque

ONDE ASSISTIR Ajaccio x Strasbourg FICHA TÉCNICA, ODDS, PALPITES DO CAMPEONATO FRANCÊS

A partida poderá ter transmissão para o Brasil do serviço de streaming ESPN, ao vivo, em HD, com narração e comentários em português. STAR+transmite: CONFIRA A SEGUIR!

PALPITES 13:00 Ajaccio 1 x 2 Strasbourg Rodada 14 17:00 Angers 2 x 0 Lens Rodada 14 DATA HOJE (05/11) Transmissão STAR +

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO FRANCÊS

MESSI E NEYMAR NA LIGUE 1

Após uma grande reviravolta na negociação de MEssi e o Barcelona, o jogador argentino anunciou que jogará no PSG, o Paris Saint-Germain. Este então, torna-se o maior campeonato Francês da história. Messe aceitou reduzir cerca de 40% de seus vencimentos totais, para jogar ao lado de seu ‘parça’ Neymar. O brasileiro, inclusive, teve participação decisiva em relação a vinda do maior do mundo por várias vezes ao campeonato Francês.

O PSG, aliás, precisava dar uma volta por cima, uma vez que, não conseguiu ser campeão na temporada anterior. Foi derrotado, na competição, pelo LILLE, que este ano, disputará a Champions League.

Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online

Enfim, os fãs do FUTEBOL EUROPEU E DO PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil. Até então, nas temporadas de 2019 e algumas anteriores, nenhum jogo havia sido transmitido para o país, mas isto agora é a novidade do momento. Tudo porque, agora, o campeonato Francês poderá ser assistido ao vivo e gratuitamente para os brasileiros, por meio de um aplicativo.

Entretanto, na última temporada, o ONEFOOTBALL foi o responsável pela transmissão entretanto, este ano, há uma novidade. A presença dos canais Disney, ESPN e FOX transmitido o campeonato. Veja a informação da ESPN:

Você assistirá todas as rodadas do Campeonato Francês em transmissões compartilhadas entre ESPN, Fox Sports e Star+, nova plataforma de streaming da Disney que chega ao Brasil em 31 de agosto (clique aqui para saber mais).

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição. Lyontambém é uma das grandes forças do campeonato.

O Campeonato Francês 2022/2023

O Campeonato Francês está BOMBANDO E O PSG É O TIME A SER BATIDO ! No dia cinco de agosto, sexta-feira, o Lyon, de Lucas Paquetá e Tetê, entra em campo para enfrentar o Ajaccio na partida inaugural da Ligue 1 2022/2023.

Na nova edição, o Paris Saint-Germain segue sendo favorito para a conquista do título nacional. Sob comando de Christophe Galtier, a equipe segue sendo liderada em campo por Neymar, Messi e Mbappé, mas com novos reforços no plantel.

O Olympique Marseille, de Gerson, também entra na competição com novo treinador após a saída de Jorge Sampaoli. O atual vice-campeão deve lutar por uma vaga na Champions League com Monaco, Lyon e outras surpresas que podem aparecer.

Esta é uma das competições que dá vaga para a Champions League.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

TAGS: FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/04/ajaccio-x-strasbourg-onde-assistir-ao-vivo-escalacoes-e-palpites-campeonato-frances-22-23-hoje-05-11

CategoriaFUTEBOL AO VIVO