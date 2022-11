Cidade que acolhe

João Pessoa se consolida como destino turístico, atrai famosos e se prepara para temporada de fim do ano e férias

06/11/2022 | 12:00 | 47

Com 24 quilômetros de litoral, praias de águas mornas, com 27º de temperatura em média e sol praticamente todos os dias do ano, João Pessoa se consolida como destino turístico. Da praia do Bessa, na divisa com Intermares, até Gramame, a Capital da Paraíba oferece as mais diversas opções de hospedagens, com hoteis e pousadas equipadas tanto para o turismo de eventos quanto para lazer. As belezas da cidade encantam a todos, incluindo os famosos. Tanto que, recentemente, celebridades Suzane Alves, Camila Pitanga e Juliette, natural da Paraíba, estiveram na cidade para curtir dias de lazer.

O litoral oferece ainda os passeios náuticos para as piscinas naturais do Seixas e de Picãozinho – que são pequenos arrecifes que se formam na costa, e, durante a maré baixa, catamarãs e pequenas embarcações promovem passeios onde é possível fazer pequenos mergulhos de superfície, observando peixinhos e corais. Os passeios são feitos observando todas as medidas de segurança para turistas, como uso de coletes salva-vidas , como também as medidas para evitar a destruição da fauna e flora marinha, preservando os corais e não deixando lixo no local. As informações de segurança são enfatizadas pelos responsáveis pelas embarcações, antes do início dos passeios.

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur) tem investido na participação em feiras nas principais cidades do Brasil, divulgando os destinos turísticos da Capital, como fez recente para mais de 2.500 agentes. O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, destacou que a expectativa para o fim do ano são as mais positivas. “Depois de dois anos de pandemia, estamos ansiosos para um fim de ano que movimente a cidade, estimulando a economia local, com o turismo gerando emprego e renda para as pessoas. Participamos da Festuris, Feira de Turismo de Gramado, divulgando a Capital. Temos participado de todas as feiras e o efeito é super positivo, porque tivemos a oportunidade de mostrar para os agentes de viagem os atrativos de João Pessoa e estamos com uma expectativa de ocupação dos hoteis e imóveis em torno de 70 a 80 por cento, durante as festas do réveillon e ainda o período de verão, com janeiro. Centro Histórico, o verde de João Pessoa, o clima arejado, as praias, enfim, nossa Capital tem diversos atrativos para quem nos visita”, concluiu.

Centro Histórico – Recentemente a Coordenadoria do Patrimônio Cultural de João Pessoa (Copac), numa parceria com as Tintas Iquine, vem promovendo a revitalização da pintura dos casarões na Praça Anthenor Navarro, no Centro Histórico. O local tem como atrativos ainda o Hotel Globo , onde a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) promove eventos periodicamente e de onde é possível apreciar uma das mais belas paisagens da cidade, com o por do sol no Rio Sanhauá.