PT Nacional suspende prévias para escolha do nome que vai disputar a prefeitura de João Pessoa; confira documento

Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira (14), o senador Humberto Costa (PT-PE), coordenador do Grupo Nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do Partido dos Trabalhadores, mandou suspender o processo local de definição de tática eleitoral do PT em João Pessoa. Ou seja, as prévias para escolha do pré-candidato ou pré-candidata à prefeitura da capital. “Até o pronunciamento definitivo da instância nacional”, diz a nota.

O documento foi endereçado ao presidente municipal Marcos Túlio.

As prévias estavam marcadas para o dia 07 de abril e entre os nomes da disputa está a deputada estadual Cida Ramos (PT). Na última segunda-feira, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) desistiu de participar da escolha interna.

De acordo com o documento, a tática eleitoral de João Pessoa será discutida pelo Diretório Nacional em reunião marcada para acontecer no dia 26 de março.

Na condição de coordenador-geral do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional do PT, após consulta à maioria dos integrantes daquele colegiado e diante da relevância do processo eleitoral em várias cidades do país para o projeto nacional do PT , entre as quais se inclui João Pessoa, encaminhei à Direção Nacional do partido, com base na Resolução CEN de 28 de setembro de 2023, que a tática eleitoral deste município seja discutida pelo Diretório Nacional em sua próxima reunião a ser realizada no dia 26 de março do corrente”, traz o documento.

Confira: