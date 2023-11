Na CBN, Jhony defende candidatura única das oposições em Campina

Cotado para disputar a prefeitura de Campina Grande no próximo ano pelo PSB, o médico e secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra, tem demonstrado disposição para o embate.

Em entrevista hoje na Rádio CBN, ele defendeu a união das oposições.

“A oposição deve sair unida, com uma candidatura única”, assinalou Jhony, citando os partidos que compõem a oposição em Campina.

Assumindo o posto de pré-candidato, Jhony pretende sentar à mesa com as legendas do Fórum Pró Campina (PT, PC do B, PV e PDT) e também com o Progressistas e o Republicanos.

No discurso do secretário só há uma direção: a da soma.