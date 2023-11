Vaticano aprova nomeação de bispo auxiliar para a Arquidiocese da Paraíba

O nome do padre Alcivan Tadeus Gomes de Araújo foi aprovado nesta quarta-feira (8) para se tornar o novo bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba. O pedido foi feito pelo próprio arcebispo dom Manoel Delson Pedreira e aprovado pelo Vaticano. A nomeação de Alcivan, contudo, não é imediata.

Isso acontece porque, antes, o padre precisa passar pela ordenação episcopal, o rito da Igreja Católica que transforma um religioso em bispo. Ele terá três meses para passar por essa ordenação e só depois sua apresentação da arquidiocese será marcada.

Alcivan Tadeus Gomes de Araújo é um antigo conhecido de dom Delson. O padre já era vigário-geral do município de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, na época em que Delson era bispo do município. O trabalho conjunto de ambos remonta dessa época.

Num pronunciamento que realizou nesta quarta-feira (8), justamente para fazer o anúncio sobre a sua transferência do Rio Grande do Norte para a Paraíba, dom Delson falou sobre essa relação.

O arcebispo da Paraíba explicou, por exemplo, que foi por indicação dele que o padre Alcivan Tadeus foi enviado para estudar Direito Canônico, ocasião em que concluiu mestrado sobre o tema na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

A expectativa agora, ainda de acordo com o arcebispo, é que a presença de um bispo auxiliar melhore o atendimento às paróquias e às pastorais de movimento existentes em João Pessoa.

Padre Alcivan Tadeus Gomes de Araújo nasceu em 21 de maio de 1972 em Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, e se formou em filosofia na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II e em teologia no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tornou-se padre em fevereiro de 1997 e concluiu seu mestrado em Roma em 2012.