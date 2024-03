Após uma má fase neste início de temporada, o Botafogo-PB vem de um empate com o Treze, em Campina Grande, e uma vitória fora de casa diante do Itabaiana, ambas as partidas pela Copa do Nordeste. Em comum nos dois jogos? Para Pedro Alves, a forma de jogar da equipe, que, sob o comando de Moacir Júnior, que conseguiu a sua primeira vitória, voltou a atuar de maneira semelhante a como jogava com o técnico Cristian de Souza. O comentário foi no CBN Esporte Clube desta segunda-feira.

Botafogo-PB: Pedro Alves avalia que a equipe voltou a jogar como atuava com Cristian de Souza