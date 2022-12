Saúde do Homem

“Vai mudar a minha vida”, diz aposentado que aguardava há 8 anos por cirurgia de retirada de sonda

09/12/2022 | 19:00 | 59

Menos de 20 dias após o lançamento da ação ‘João Pessoa Sem Sonda’, 11 pacientes já foram beneficiados com a realização de cirurgias para retirada de sonda vesical, com a perspectiva de mais qualidade de vida para eles. Os procedimentos estão sendo realizados no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) e vão beneficiar, até janeiro de 2023, 40 pacientes.

As cirurgias de prostatectomia integram a campanha ‘Novembro Azul Sempre’, da Prefeitura de João Pessoa, que garante cuidados com a saúde do homem o ano inteiro. Os três últimos pacientes que passaram pelo procedimento estão em recuperação e devem receber alta hospitalar nos próximos dias. Entre eles, está o aposentado José Benedito Pereira, de 70 anos, que aguardava há 8 anos por uma cirurgia para retirada da sonda.

“Essa cirurgia é muito importante para mim e tenho certeza que vai mudar a minha vida. Desde 2014 eu venho lutando por ela. Alguns dias eu ficava nervoso, preocupado, mas muitas vezes eu dizia: tem alguém pior do que eu. E agora estou tendo a recompensa. Agradeci muito a Deus por ter sido chamado por essa equipe do hospital”, disse emocionado José Benedito.

Outro paciente é o aposentado Elivaldo Carneiro da Cunha, 63 anos, que estava com sonda há quatro meses. “Foi uma fase muito difícil, muitas vezes fui para a UPA chorando de dor e agora, nessa hora, é a maior alegria do mundo. Agora é só agradecer a Deus e as pessoas que me ajudaram, como o pessoal do hospital. Só Deus vai pagar por essa alegria”, ressaltou.

O aposentado João Eronides do Nascimento, 62 anos, diz que a vida vai ser outra agora depois da cirurgia para retirada da sonda. “É outra vida, eu estou mais novo”, disse feliz.

De acordo com a enfermeira Kátia Fernandes Vilar, coordenadora da Clínica Cirúrgica Santa Filomena, depois da alta hospitalar, os três devem retornar ao Hospital Santa Isabel em 15 dias, onde serão atendidos no ambulatório para uma avaliação do processo de recuperação.

A Hiperplasia Prostática benigna é uma doença de alta prevalência que atinge mais de 50% dos homens acima de 50 anos e muitos deles têm um prejuízo grande à qualidade de vida, porque não conseguem urinar bem, precisando da sonda.

A retirada da sonda garante mais qualidade de vida aos pacientes. As cirurgias são feitas por uma equipe chefiada pelo médico urologista Rafael Rebouças, coordenador do serviço de Urologia do Hospital Santa Isabel.