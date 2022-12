Argentina vence a Holanda nos pênaltis e encarará a Croácia nas semis da Copa do Mundo

Compartilhe















A Argentina está na final da Copa do Mundo. E a classificação veio de forma emocionante. Após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e também na prorrogação, a La Albiceleste venceu a Holanda por 4 a 3 nas penalidades máximas, na tarde desta sexta-feira. Os holandeses adiam o sonho mais uma vez do título inédito.

No tempo regulamentar, a Argentina dominou boa parte do jogo com exibição de gala de Lionel Messi, que contribuiu com um gol e uma assistência. Até que no fim do jogo, brilhou a estrela de Wout Weghorst, marcando dois gols e colocando a Holanda na prorrogação.

Nos pênaltis, quem brilhou foi Emmiliano Martínez, goleiro da Argentina, que defendeu dois pênaltis e colocou os hermanos nas semis. Na próxima terça, os argentinos enfrentam a Croácia, às 16h, no Lusail, pela semifinal.

