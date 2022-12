Saúde para todos

João Pessoa termina o ano promovendo saúde com eficiente programa de vacinação

25/12/2022 | 08:00 | 76

Foi mais um ano de grandes conquistas na assistência preventiva e de saúde pública na Capital paraibana. Com ampla campanha de divulgação, engajamento dos profissionais de saúde e da população, compromisso e responsabilidade, João Pessoa foi a primeira Capital no Brasil a atingir e ultrapassar a marca determinada pelo Ministério da Saúde (MS) de cobertura vacinal contra Poliomielite, imunizando 41.210 crianças menores de cinco anos.

O trabalho continua com a aplicação de outras vacinas do calendário normal e também da Covid-19. Ainda perto de completar dois anos da Campanha de vacinação contra esse vírus, iniciada em janeiro de 2021, a Prefeitura de João Pessoa já garantiu a prevenção de milhares de pessoas com a aplicação de 2.386.080 de doses contra a Covid-19. Deste total, foram 819.283 doses da D1, 777.966 da D2, 628.396 da D3, sendo 99,21% da população geral que tomou a primeira dose e 94,21% da população totalmente vacinada.

Para as crianças de 5 a 11 anos foram aplicadas 124.513 doses do imunizante, correspondente a primeira e segunda dose. A campanha foi ampliada para crianças a partir de seis meses de idade com comorbidade e a prevenção segue garantindo o cuidado nos serviços de saúde com objetivo de criar um bloqueio sanitário e prevenir a população contra vírus, que está em circulação.

“Em todo processo de trabalho nos nossos serviços há engajamento, comprometimento, capacitação contínua e responsabilidade. Sabemos da importância de cada dose armazenada em nossas câmaras, do cuidado de como devem ser monitoradas, transportadas e principalmente, quando chega a cada usuário, do benefício transformador que pode proteger e salvar vidas”, destacou Fernando Virgolino, enfermeiro e coordenador da Central de Imunobiológicos da Prefeitura de João Pessoa.

Ele ainda lembrou a importância do engajamento da população nas campanhas de vacinação. “É por isso que fazemos campanhas alertando, convocando, orientando e conscientizando à população, os pais e responsáveis de crianças, idosos e demais públicos, que a prevenção é importante e ela existe para todas as idades. Após essa pandemia muitas pessoas puderam compreender ainda mais como é importante a prevenção e por isso não podem relaxar e sempre manter atualizados os documentos de vacinação”, completou o coordenador.

Mais ações – A Prefeitura segue ofertando e garantindo a cobertura vacinal com todas as vacinas do calendário de rotina, promovendo busca ativa e impedindo que doenças que estão erradicadas voltem a circular. “Promovemos ações preventivas em parcerias com escolas, faculdades, outras secretarias, em ambientes públicos de forma democrática e acessível para que seja de fácil acesso e atrativa para toda a população”, disse Fernando Virgolino.

“As ações em regra são nos serviços de saúde, sobretudo, promovemos diversas atividades para diferentes públicos nos parques, feiras, shoppings, escolas, faculdades, unidades de ensino infantil, supermercados, na orla, por meio do ônibus itinerante entre outros eventos, levando a vacinação sempre para mais perto das pessoas e garantido o cuidado preventivo com diversos tipos de vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde”, completou o coordenador.

Vacinas que salvam – João Pessoa disponibiliza gratuitamente 19 tipos de vacinas que fazem parte do calendário de rotina e Programa Nacional de Imunização (PNI), além das vacinas de Campanha que são Covid-19 e Influenza. Os imunizantes estão disponíveis em diversas salas de vacinas localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF), Policlínicas Municipais e Centro de Imunização (CMI), além do posto móvel instalado no Mangabeira Shopping.

Compõe o calendário as vacinas BCG, Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral e a Pneumocócica 23 para idosos acamados, restritos ao leito.

Além das vacinas que fazem parte do calendário como esquema vacinal, também são ofertadas a vacina antirrábica humana e a de febre amarela para casos específicos dos usuários. Para ser vacinado, é preciso portar o Cartão de Imunização, que vai orientar sobre a necessidade da administração e a forma como vai acontecer.