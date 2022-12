Renatinho Potiguar destaca atuação do Sousa na primeira etapa contra o Guarani-CE

Compartilhe















O treinador do Sousa, Renatinho Potiguar, gostou do que viu no primeiro teste do clube contra um time profissional nesta pré-temporada, antes do inícios dos desafios do Dinossauro no ano que vem. Diante do Guarani-CE, o Sousa venceu por 2 a 0, com dois gols na primeira etapa.

Renatinho gostou da atuação da equipe, e analisou o triunfo nessa sexta-feira, no Estádio Marizão, avaliando como positiva a performance do time na primeira etapa, com o time considerado titular.

“Uma partida muito proveitosa. A gente tem uma avaliação muito boa da equipe. Ela começa a ganhar um bom ritmo. Fizemos um bom primeiro tempo, com uma marcação forte e uma transição boa para o ataque. Os atletas começam a entender a ideia, os conceitos que temos para a equipe. Depois a gente mexeu alguns atletas, testar algumas situações, para que a gente tenha ideia do grupo que a gente tem”, disse o técnico.

A temporada já começa com decisão para o Sousa. Isso porque antes da estreia no Campeonato Paraibano, o Dinossauro encara o Confiança, em Sergipe, pela Pré-Copa do Nordeste. O clube vai em busca de uma das quatro vagas que ainda restam para a fase de grupos do torneio, no dia 5 de janeiro. O classificado deste confronto enfrentará Ferroviário ou ASA na segunda fase.

No estadual, o Sousa estreia no dia 8 de janeiro, um domingo, diante do Auto Esporte-PB, quando fará o seu primeiro jogo ao lado de sua torcida, no Estádio Marizão.

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

