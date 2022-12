Ação natalina

Crianças internadas no Hospital Municipal do Valentina recebem visita do Papai Noel

24/12/2022 | 17:00 | 82

As 32 crianças internadas no Hospital Municipal do Valentina viveram um momento especial na tarde deste sábado (24). A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu, por lá, uma comemoração natalina, com direito a visita do Papai Noel. Os pacientes, acompanhados por familiares, participaram de um lanche coletivo, brincaram e receberam presentes.

A ação teve início por volta das 13h30, e aconteceu na área da brinquedoteca. A secretária executiva da Saúde, Janine Lucena, explicou que o intuito da iniciativa foi levar um pouco de conforto e alegria às crianças e familiares. “Essa atividade simboliza o cuidado que temos com quem precisa. Sabemos que a permanência em um hospital representa um momento difícil. A ausência da saúde preocupa muito. E viemos justamente trazer um pouco de carinho em plena véspera da Natal”, disse.

Em clima de confraternização, as crianças tiraram fotos com o Papai Noel e receberam lembrancinhas das mãos dele. “Foi um momento humanizado, que transbordou muito amor. Já que essas famílias passarão o fim de semana aqui, trouxemos o Natal para dentro do hospital. Com isso, mudamos a rotina das crianças e até mesmo da equipe profissional”, destacou a diretora de Atenção em Saúde, Alline Grisi.

Alegria – Entre as crianças que participaram da ação estava Hian Victor, de 7anos. Ele chegou ao hospital na última segunda-feira (19), apresentando um quadro de derrame pleural. A mãe dele, Gislândia Faustino dos Santos, contou que estava em casa, quando percebeu que algo diferente estava acontecendo com o filho.

“Ele é asmático. De repente, começou a sentir falta de ar e as pontas dos dedos ficaram roxas. Daí, corremos para cá. Nunca imaginei passar o Natal num hospital. Apesar do susto inicial, não fiquei abalada. Recebemos uma assistência maravilhosa e tudo que mais quero é ver meu filho bem”, lembrou.

Neste sábado (24), já sem a máscara de oxigênio que precisou usar durante a semana, Hian revelou estar bastante feliz. “A médica disse que teria a festinha de Natal e pensei que eu iria apenas ver o Papai Noel. Mas teve muita coisa legal e eu gostei muito”, falou.

Animais – A ação também contou com a visita de dois cães do projeto de extensão Terapia Assistida por Animais, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os cachorros – um da raça golden retriever, e o outro, um bulldog francês – fizeram sucesso não apenas com a criançada, como também com as mães e a equipe do hospital.

“São cães solidários, extremamente dóceis e avaliados por veterinários. Utilizamos eles em visitas a unidades de saúde, com o objetivo de que minimizar a solidão e a tristeza que às vezes ocorrem nesses ambientes, já que os pacientes internados estão distantes das famílias e, até mesmo, de seus animais de estimação”, explicou Eduardo Sérgio Sousa, coordenador do Terapia Assistida por Animais. Atualmente, o projeto conta com um total de 12 cães.

Utilizando máscara de oxigênio, a pequena Maria Helena, de 2 anos, participou da festa e interagiu com os animais. Ela chegou ao hospital nesta sexta-feira (23), com um quadro de pneumonia que provocou em um derrame pleural. “Vivemos aqui um momento muito especial, neste sábado. Tiramos ela da cama para que desopilasse. Como ela é louca por cachorro, curtiu bastante. E se ela está feliz, eu também fico”, concluiu Letícia Bezerra, mãe da criança.