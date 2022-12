Programa do Pão e Leite e síndrome de body stalk são destaques da semana

Compartilhe















A notícia sobre o calendário de entrega do Programa Pão e Leite foi a de maior destaque da semana para os internautas que acompanham o Jornal da Paraíba. Em seguida ficou a notícia sobre uma a síndrome de body stalk e autorização do aborto pela Justiça.

O material destaque da semana traz a lista de seis mil pessoas beneficiadas com o programa Pão e Leite. O programa oferece um crédito de R$ 50 para famílias fazerem compras em padarias e outros estabelecimentos conveniados.

Já a reportagem sobre a síndrome de body stalk explica que a a Justiça da Paraíba autorizou a realização de aborto, em caráter de urgência, de um feto de 24 semanas que apresenta a síndrome de body stalk. Embora a síndrome não esteja prevista no “rol do aborto legal” (gravidez de risco à vida da gestante; gravidez resultante de violência sexual; e anencefalia fetal), body stalk, assim como na anencefalia, o feto não sobrevive fora do útero. Foi considerada a jurisprudência nesse caso, livrando a gestante de qualquer penalidade.

Também ganhou destaque a notícia sobre o lançamento da plataforma Pay-per-view do Campeonato Paraibano 2023, pelo Jornal da Paraíaba. Junto com ela, já estão disponíveis os três pacotes oferecidos aos torcedores para acompanhar o estadual através do pay-per-view. E o melhor, com muitas novidades.

Os destaques do Jornal da Paraíba são escolhidos semanalmente pelos internautas através de uma votação no Instagram do portal, @jornaldapb.

