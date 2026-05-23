APBCE elege nova diretoria para o triênio 2026-2028; confira a chapa

Nesse domingo (17), a Associação Paraibana de Cronistas Esportivos (APBCE) elegeu uma nova diretoria para o triênio 2026-2028. Uma assembleia eleitoral para definir os diretores da entidade foi realizada no Estádio Mangabeirão, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Wellington Faustino e Afonso Carlos são eleitos para o triênio 2026-2028 da APBCE. (Foto: Divulgação)

A eleição contou com uma única chapa inscrita e foi presidida pelo jornalista Amauri Aquino e conduzida por aclamação dos associados presentes. A chapa “Por Toda a Paraíba” tem como presidente o relações públicas Wellington Faustino, de João Pessoa, que foi reeleito ao cargo, e como vice-presidente o jornalista Afonso Carlos, de Campina Grande.

Entre os principais assuntos debatidos na assembleia, a importância da união da classe e da valorização dos profissionais da comunicação esportiva em todas as regiões do estado foi o principal destaque. Afonso reforçou a participação dos associados no novo ciclo administrativo, e Wellington comentou sobre o compromisso no novo mandato.

“Nosso objetivo é aproximar ainda mais a associação dos profissionais de todas as regiões da Paraíba, valorizando a comunicação esportiva e fortalecendo a representatividade da categoria”, destacou o presidente.

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