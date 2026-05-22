Sedurb realiza novos serviços de manutenção em equipamentos públicos de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realiza ações permanentes de manutenção e conservação em diversos equipamentos públicos. Neste mês de maio, já realizou 51 ações, distribuídas em 14 bairros. Assim, foram feitos serviços nos shoppings populares, mercados e cemitérios públicos, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), entre outros locais, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Os equipamentos públicos são administrados pela Sedurb e receberam ações como manutenção hidráulica, pinturas e reparos, melhorias em telhados e calhas, entre outros serviços, de acordo com a necessidade de cada local. Os cemitérios e mercados públicos receberam a maior parte das ações neste mês de maio.

Mercados públicos – Neste mês de maio, houve capinagem e manutenção em banheiros do Mercado do Castelo Branco. Já no Mercado do Peixe, em Tambaú, ocorreu retelhamento e manutenção elétrica. No Mercado de Valentina foi realizada manutenção no telhado. No Mercado da Torre houve manutenção hidráulica no banheiro. Além disso, na Feira do Colinas do Sul, também ocorreu manutenção hidráulica.

Shoppings populares – Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares. No Shopping 4&400 foi realizada a troca de torneiras danificadas e manutenção em porta de rolo. No Shopping Varadouro houve manutenção hidráulica em box e em tampa de esgoto. E no Shopping Frutuoso Barbosa ocorreu manutenção hidráulica.

Cemitérios e Cecaf – Nas últimas semanas, a Sedurb intensificou os serviços de manutenção, limpeza e zeladoria nos cemitérios públicos, em parceria com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). Os equipamentos receberam ações de capinação, roço, varrição, podas de árvores e remoção de entulhos, além de pinturas internas, externas e de meios-fios. Já a Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, ocorreu capinagem e serviços de manutenção em calhas e no telhado.