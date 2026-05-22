“Abre Aspas” reúne Felipe Nunes e Gerson Camarotti em João Pessoa

Evento vai reunir dois dos principais nomes da análise política e do jornalismo brasileiro:. Reprodução

A Rede Paraíba de Comunicação promove, no próximo dia 22 de maio, às 9h, no Teatro do Sesc, em João Pessoa, a primeira edição do projeto “Abre Aspas”, reunindo dois dos principais nomes da análise política e do jornalismo brasileiro: o cientista político Felipe Nunes e o jornalista Gerson Camarotti. O evento é exclusivo para convidados.

O “Abre Aspas” é uma realização da Rede Paraíba , por meio da TV Cabo Branco, TV Paraíba, Jornal da Paraíba e CBN, em parceria com FIEPB e Fecomércio , e contará com debates e análises sobre o cenário político nacional, o perfil atual da sociedade brasileira, os desafios socioeconômicos contemporâneos e os bastidores do poder em Brasília.

Para Tatiana Ramos, gerente de Conteúdo da Rede Paraíba, o encontro reforça o compromisso da Rede Paraíba com a promoção de debates relevantes para a sociedade e com o jornalismo de qualidade.

“Vivemos um momento importante da política nacional, em que o acesso à informação de qualidade e as análises embasadas se tornam ainda mais essencial para a tomada de decisões conscientes. Reunir profissionais com a credibilidade e a experiência de Felipe Nunes e Gerson Camarotti é uma oportunidade de ampliar o entendimento sobre o cenário político e contribuir para um debate público mais qualificado”, destaca Tatiana Ramos.

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Felipe Nunes e Gerson Camarotti

Felipe Nunes é cientista político, estatístico, professor e CEO da Quaest Pesquisa, um dos mais importantes institutos de pesquisa eleitoral e de mercado do país. Também atua como analista e comentarista político em veículos da Rede Globo e GloboNews. Professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), Felipe possui doutorado pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). É coautor do best-seller Biografia do Abismo e autor do livro O Brasil no Espelho.

Já Gerson Camarotti é jornalista, escritor e comentarista político reconhecido nacionalmente por sua cobertura dos bastidores da política em Brasília. No Grupo Globo, atua como comentarista político da GloboNews e participa de telejornais da TV Globo. Também é responsável pelo tradicional Blog do Camarotti, no portal G1, onde publica análises e informações exclusivas sobre a política nacional.