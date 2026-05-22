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V Corrida dos Costureiros reúne 200 atletas e movimenta São José do Seridó

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A cidade de São José do Seridó amanheceu em clima de celebração esportiva neste domingo (17) com a realização da V Corrida dos Costureiros, evento que reuniu atletas da região e consolidou-se como uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo local.


A prova superou as expectativas da organização, alcançando a marca de 200 atletas inscritos. Participaram corredores de São José do Seridó, além de representantes de diversas cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As inscrições foram encerradas na última terça-feira (12), conforme informou o secretário municipal de Esportes, Pedro Henrique.


O percurso de 5 quilômetros teve largada na comunidade Badaruco e chegada no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros. Ao longo do trajeto, o público compareceu em grande número para incentivar os participantes, tornando o evento ainda mais especial e fortalecendo o espírito esportivo da competição.


Na categoria Geral Visitante Masculino, os destaques foram Alisson Disso, de Jardim do Seridó; Adailton de Souza, de Cruzeta; e Alisso Tiago, de Caicó. Também figuraram entre os melhores colocados Mateus Borges, de Equador, e Júlio César, de Acari.


No Geral Visitante Feminino, venceram Safira A. de Oliveira e Elizama Santos, ambas de Caicó. Amanda Priscila, de Florânia, Luzineide Pereira, também de Caicó, e Kalline Wanderlei, de Jardim de Piranhas, completaram o ranking das melhores colocadas.


Entre os atletas locais masculinos, os destaques foram Felipe Pimenta, Joseni da Silva, Ednaldo Macena, Ray Robson e Osvaldo Libânio. Já no feminino local, as melhores classificadas foram Maria Luiza Araújo de Abreu, Evellin Gabrielle, Rosenilda de Almeida dos Santos, Daianne Vitória de Araújo Vasconcelos e Raiane Araújo Dantas.


Na categoria PCD Natally Samanta Rocha de Andrade de Equador e Maria Celma de Souza demonstraram a força aguerrida da mulher e sobretudo que o esporte não é apenas a disputa,mas, um espaço de incluir e de confraternizar.


O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de São José do Seridó, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), além do incentivo do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito Ricardo Medeiros.


O secretário de Esportes, Pedro Henrique, destacou a importância do apoio da gestão municipal e também da colaboração dos proprietários das fábricas locais para a realização da corrida. Segundo ele, o fortalecimento da corrida de rua é um dos objetivos da SEJEL, incentivando saúde, integração e qualidade de vida na comunidade.


Durante o evento, o vice-prefeito Ricardo Medeiros parabenizou os atletas, a organização e a população pelo incentivo ao esporte. Ele ressaltou ainda a importância dos costureiros, costureiras e demais profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento econômico do município.


A V Corrida dos Costureiros reafirmou a força do esporte em São José do Seridó e mostrou que a corrida de rua segue crescendo e mobilizando cada vez mais participantes e admiradores na região do Seridó.




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